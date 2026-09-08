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Goldman Sachs предупредил о возможном росте цены нефти до $120

Энергетика
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Цена нефти может вырасти до $120 за баррель, если атаки на судоходство на Ближнем Востоке усилятся. Аналитики Goldman Sachs оценивают риск дальнейшего расширения и углубления перебоев в судоходстве как существенный.
Об этом сообщает OilPrice со ссылкой на соруководителя отдела исследований мирового рынка сырьевых товаров Goldman Sachs Даана Стройвена.

Цены приблизились к $100

На фоне нового обострения боевых действий цены на нефть в последние дни росли. В начале торгов в Азии в понедельник котировки поднялись до самого высокого уровня с середины июля и приблизились к отметке в $100 за баррель.
Brent торговалась выше $97 за баррель, а американская WTI — выше $92 за баррель. Стройвен заявил Bloomberg TV, что Goldman Sachs видит значительный потенциал для дальнейшего роста цен на сырую нефть.

США заявили об ударах по танкерам

По данным издания, напряжение возросло после того, как США заявили об ударе по трем иранским нефтяным танкерам. США сообщили, что нанесли удар в ответ на то, что Корпус стражей исламской революции нацелил баллистические ракеты на два американских военных корабля.
Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф после этого заявил, что период пропорциональных ответов завершился, а дальнейшая реакция Ирана будет более быстрой, более тяжелой и болезненной. Иран также заявил о намерении в ближайшие дни объявить новую зону исключения, которая, по его сообщению, пройдет от линии американской морской блокады в направлении Ормузского пролива и Персидского залива.

Подорожать могут также газ и нефтепродукты

Стройвен считает, что инвесторам также следует учитывать возможное подорожание природного газа и нефтепродуктов. По его словам, шоки предложения на газовом и топливном рынках сильнее, чем на рынке сырой нефти.
По материалам:
ua.news
Нефть
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