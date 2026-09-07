Стоимость дизельного топлива в США на этой неделе достигла рекорда Сегодня 14:36 — Энергетика

Стоимость дизельного топлива в США на этой неделе достигла рекорда

Министр энергетики США Крис Райт объяснил ситуацию с рекордным ростом цен на дизельное топливо и увязал ее с проблемами на мировом рынке переработки нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Стоимость дизельного топлива в США на этой неделе достигла рекордных 5,89 доллара за галлон. На этом фоне Райт заявил, что одним из факторов сложившейся ситуации стали серьезные повреждения российских нефтеперерабатывающих заводов.

«Ситуация с дизельным топливом была сложной, потому что российские нефтеперерабатывающие заводы подверглись значительным повреждениям. россия раньше была крупным экспортером дизельного топлива. Сегодня она вообще не экспортирует дизельное топливо и, более того, стала крупным импортером бензина. Поэтому именно мировые мощности по переработке нефти стали причиной высоких цен на бензин», — заявил Крис Райт.

По словам американского министра, рф ранее занимала значительное место среди экспортеров дизельного топлива, однако сейчас прекратила его поставки за границу. В то же время страна стала крупным импортером бензина.

Райт отметил, что основная проблема цен на бензин и дизель связана именно с глобальными возможностями нефтепереработки. По его оценке, этот фактор оказывает стоимость топлива даже большее влияние, чем цены на нефть.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос ведущей CBS о рекордной стоимости дизельного топлива и возможном введении ограничений на его экспорт из США.

Райт заявил, что администрация рассматривает разные варианты, которые могли бы способствовать снижению цен для американских потребителей, однако сейчас делает ставку прежде всего на увеличение производства топлива.

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