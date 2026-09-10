На ЧАЭС запустили солнечную электростанцию ​​мощностью 2 МВт Сегодня 03:37 — Энергетика ЧАЭС получила собственную солнечную электростанцию

На территории Чернобыльской атомной электростанции при поддержке международных партнеров была введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 2 МВт. Она будет обеспечивать электроэнергией критически важную инфраструктуру станции, в том числе Новый безопасный конфайнмент, объекты обращения с радиоактивными отходами и хранилища отработавшего ядерного топлива.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Сколько электроэнергии будет производить СЭС

По словам Шмыгаля, новая солнечная электростанция будет ежегодно производить более 2 млн кВт·ч электроэнергии. Это около 5% годового потребления промышленной площадки ЧАЭС.

Ожидается, что благодаря собственной генерации станция сможет экономить около $365 тыс. в год. Сэкономленные средства планируют направлять на модернизацию, замену и обновление критически важного оборудования, необходимого для безопасного выведения ЧАЭС из строя.

«Такая собственная генерация делает ЧАЭС более устойчивой и менее зависимой от внешнего электроснабжения и является одним из необходимых условий ядерной и радиационной безопасности. В целом по Украине установленная мощность СЭС составляет 7,6 ГВт. Это важная составляющая нашей устойчивости», — подчеркнул глава Минэнерго.

Кто профинансировал строительство

Общий бюджет проекта по строительству СЭС на территории ЧАЭС составляет более 825 000 долларов США.

Реализовать его удалось благодаря поддержке ПРООН и правительств Литвы и Японии. В частности, Литва предоставила 7296 солнечных панелей и 17 сетевых инверторов в рамках гуманитарной помощи.