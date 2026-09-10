0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На ЧАЭС запустили солнечную электростанцию ​​мощностью 2 МВт

Энергетика
11
ЧАЭС получила собственную солнечную электростанцию
ЧАЭС получила собственную солнечную электростанцию
На территории Чернобыльской атомной электростанции при поддержке международных партнеров была введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 2 МВт. Она будет обеспечивать электроэнергией критически важную инфраструктуру станции, в том числе Новый безопасный конфайнмент, объекты обращения с радиоактивными отходами и хранилища отработавшего ядерного топлива.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Сколько электроэнергии будет производить СЭС

По словам Шмыгаля, новая солнечная электростанция будет ежегодно производить более 2 млн кВт·ч электроэнергии. Это около 5% годового потребления промышленной площадки ЧАЭС.
Ожидается, что благодаря собственной генерации станция сможет экономить около $365 тыс. в год. Сэкономленные средства планируют направлять на модернизацию, замену и обновление критически важного оборудования, необходимого для безопасного выведения ЧАЭС из строя.
Место для вашей рекламы
«Такая собственная генерация делает ЧАЭС более устойчивой и менее зависимой от внешнего электроснабжения и является одним из необходимых условий ядерной и радиационной безопасности. В целом по Украине установленная мощность СЭС составляет 7,6 ГВт. Это важная составляющая нашей устойчивости», — подчеркнул глава Минэнерго.

Кто профинансировал строительство

Общий бюджет проекта по строительству СЭС на территории ЧАЭС составляет более 825 000 долларов США.
Реализовать его удалось благодаря поддержке ПРООН и правительств Литвы и Японии. В частности, Литва предоставила 7296 солнечных панелей и 17 сетевых инверторов в рамках гуманитарной помощи.
ПРООН при финансировании Японии обеспечили дополнительное оборудование, монтаж и запуск станции.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаАЭССолнечные электростанции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems