Регионы должны сформировать необходимые запасы топлива для критической инфраструктуры — Корецкий Сегодня 17:20 — Казна и Политика Правительство выделило на реализацию планов устойчивости 67,6 млрд грн

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что регионы должны сформировать необходимые запасы топлива для критической инфраструктуры и социальной сферы.

Об этом он сообщил на заседании Оперативного координационного центра по реализации планов устойчивости регионов и отдельных городов.

На планы устойчивости выделили 67,6 млрд грн

Премьер-министр поручил Минэнерго, Мининфраструктуры и Агентству восстановления усилить контроль за каждым объектом и обеспечить завершение работ в установленные сроки.

Несмотря на ограниченное бюджетное финансирование, правительство выделило на реализацию планов устойчивости 67,6 млрд грн. Из этой суммы 43,7 млрд грн было направлено на инженерную защиту объектов критической инфраструктуры.

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Также стоит задача максимально нарастить резервные источники питания критической инфраструктуры, как это предусмотрено решением СНБО. Регионы должны сформировать необходимые запасы топлива для критической инфраструктуры и социальной сферы.

«Местные власти несут персональную ответственность за обеспечение резервного питания объектов тепло- и водоснабжения и водоотвода», — подчеркнул Корецкий.

Восстановление локомотивов «Укрзализныци»

На заседании отдельно сосредоточили внимание на восстановлении парка локомотивов «Укрзализныци», утраченных в результате российских ударов. Минфину поручили вместе с профильными ведомствами обеспечить необходимое финансирование.

Мининфраструктуры также поручили выработать механизм страхования работников и техники, вовлеченных в строительство защитных сооружений для энергообъектов в прифронтовых регионах.