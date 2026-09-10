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Регионы должны сформировать необходимые запасы топлива для критической инфраструктуры — Корецкий

Казна и Политика
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Правительство выделило на реализацию планов устойчивости 67,6 млрд грн
Правительство выделило на реализацию планов устойчивости 67,6 млрд грн
Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что регионы должны сформировать необходимые запасы топлива для критической инфраструктуры и социальной сферы.
Об этом он сообщил на заседании Оперативного координационного центра по реализации планов устойчивости регионов и отдельных городов.

На планы устойчивости выделили 67,6 млрд грн

Премьер-министр поручил Минэнерго, Мининфраструктуры и Агентству восстановления усилить контроль за каждым объектом и обеспечить завершение работ в установленные сроки.
Несмотря на ограниченное бюджетное финансирование, правительство выделило на реализацию планов устойчивости 67,6 млрд грн. Из этой суммы 43,7 млрд грн было направлено на инженерную защиту объектов критической инфраструктуры.
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Также стоит задача максимально нарастить резервные источники питания критической инфраструктуры, как это предусмотрено решением СНБО. Регионы должны сформировать необходимые запасы топлива для критической инфраструктуры и социальной сферы.
«Местные власти несут персональную ответственность за обеспечение резервного питания объектов тепло- и водоснабжения и водоотвода», — подчеркнул Корецкий.

Восстановление локомотивов «Укрзализныци»

На заседании отдельно сосредоточили внимание на восстановлении парка локомотивов «Укрзализныци», утраченных в результате российских ударов. Минфину поручили вместе с профильными ведомствами обеспечить необходимое финансирование.
Мининфраструктуры также поручили выработать механизм страхования работников и техники, вовлеченных в строительство защитных сооружений для энергообъектов в прифронтовых регионах.
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«До начала отопительного сезона есть еще время, и все службы, ведомства и органы местного самоуправления должны максимально консолидировать усилия и ускорить работу, чтобы все определенные мероприятия были выполнены вовремя», — подчеркнул премьер-министр.
По материалам:
Finance.ua
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