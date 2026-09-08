К отопительному сезону подготовили более 114 тысяч домов Сегодня 18:30

Около 80% жилых домов готовы к отопительному сезону

В Украине подготовили к отопительному сезону 2026/27 более 114 тысяч жилых домов. Это 79,2% от планируемого объема работ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

Подготовка включает жилые дома, котельные и тепловые сети, системы водоснабжения и водоотвода, школы, детские сады, учреждения здравоохранения, а также дорожную инфраструктуру.

«Подготовка к отопительному сезону идет по плану: почти 80% жилых домов уже готовы к зиме, высокий уровень готовности есть и по социальной сфере и теплоснабжению. В то же время, мы оцениваем готовность не только по процентам выполненных работ. Наша ключевая задача — чтобы общины могли стабильно обеспечивать людей теплом, водой и другими базовыми услугами в условиях возможных атак и чрезвычайных ситуаций. Особый фокус — на прифронтовых регионах, где риски самые высокие. Там должны быть резервные решения и возможность максимально быстро восстанавливать работу поврежденных систем», — отметил Николай Калашник, министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Жилищный фонд и социальная сфера

К отопительному сезону подготовлено более 114 тысяч жилых домов, что составляет 79,2% от запланированного количества.

Готовность объектов социальной сферы составляет 86,5%. В общей сложности подготовлено 20,6 тысячи школ, детских садов и учреждений здравоохранения.

В общинах проводятся ремонты кровель и внутридомовых систем, проверяется состояние инженерного оборудования и выполняются другие необходимые работы по стабильному прохождению зимнего периода.

Теплоснабжение

В сфере теплоснабжения к работе уже подготовлено 14 194 котельных — почти 83% от плана.

Также подготовлено более 13,3 тысяч километров тепловых сетей. Продолжаются ремонты и замена котлов, аварийных участков тепловых сетей и центральных тепловых пунктов. Параллельно формируются необходимые запасы топлива.

Особое внимание уделено готовности объектов к работе в условиях возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Водоснабжение и водоотвод

Комплексная подготовка идет и на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства.

К зиме уже подготовлено 2 900 водопроводных насосных станций и более 8,3 тысяч скважин.

Предприятия продолжают ремонтировать водопроводные и канализационные сети, очистные сооружения и водозаборы, а также готовить оборудование для работы в условиях повышенной нагрузки.

Подготовка дорог к зимнему периоду

Дорожные службы готовят специализированную технику и материалы для зимнего содержания дорог.

В настоящее время подготовлено 4124 единицы специализированной техники, отремонтировано 8,6 млн м² дорожного покрытия и заготовлено более 1,3 млн тонн посыпных материалов и реагентов.

Это необходимо для оперативного реагирования на снегопады, гололедицу и другие погодные условия в течение зимнего периода.

Особое внимание — прифронтовым регионам

Отдельным направлением остается подготовка к зиме прифронтовых областей, где объекты тепло-, водоснабжения и другой критической инфраструктуры работают под постоянной опасностью российских атак.

В таких регионах подготовка предусматривает повышенные требования к устойчивости систем, созданию необходимых резервов и возможности оперативно возобновлять предоставление базовых услуг в случае повреждений.

За общими показателями готовности стоит конкретная работа в каждом обществе — от ремонта кровель и внутридомовых сетей до проверки котельных, замены аварийных трубопроводов, подготовки техники и необходимых резервов.

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