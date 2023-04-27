Сумма ущерба Украины от войны после деоккупации удвоится — Finance.ua

Сумма ущерба Украины от войны после деоккупации удвоится Сегодня 12:06

Сумма ущерба Украины от войны после деоккупации удвоится

В Кабинете Министров прогнозируют, что сумма ущерба Украины от российского вторжения, определенная Всемирным банком, после освобождения временно оккупированной территории удвоится. Ранее Всемирный банк оценил ущерб в минимум 411 миллиардов долларов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе двухсторонней конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Риме.

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«К сожалению, россия нанесла колоссальные разрушения. По оценкам Всемирного банка, только на контролируемой территории Украины наш ущерб составляет более 400 млрд евро. Это большая сумма, и я уверен: после освобождения всей территории Украины эта сумма удвоится», — сказал Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что власть уже видит, как будет восстанавливать государство, и пригласил итальянские компании присоединяться к проектам по восстановлению.

Справка Finance.ua:

эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз провели комплексное исследование и установили сумму ущерба, причиненного Украине в результате аннексии Крыма россией. Оказалось, что по состоянию на конец января 2022 года она составила более 106 миллиардов долларов, что по курсу НБУ составляет более 3 триллионов гривен;

Оказалось, что по состоянию на конец января 2022 года она составила более 106 миллиардов долларов, что по курсу НБУ составляет более 3 триллионов гривен; по подсчетам КШЭ, сумма прямого ущерба, причиненного агропромышленному комплексу Украины за год полномасштабной войны, составляет $8,7 млрд;

Украины за год полномасштабной войны, составляет $8,7 млрд; еще почти 1,9 трлн грн ущерба за год полномасштабной российско-украинской войны враг нанес окружающей среде Украины;



Украины; Всемирный банк и ООН оценили ущерб энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины в результате войны более чем в 10 миллиардов долларов.



Фінансовий клуб По материалам:

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