Как бизнесу оценить ущерб, причиненный агрессией рф — Finance.ua

Как бизнесу оценить ущерб, причиненный агрессией рф Сегодня 15:48 — Личные финансы

Как бизнесу оценить ущерб, причиненный агрессией рф

Фонд госимущества рассказал о каждом шаге, что делать бизнесу для подготовки надлежащего отчета об оценке ущерба вследствие агрессии рф.

Шаг 1. Соберите доказательства

Соберите все возможные документальные подтверждения повреждений имущества в результате агрессии — свидетельства очевидцев, пострадавших, протоколы ГСЧС, информацию об открытых уголовных производствах Национальной полиции.

Шаг 2. Подтвердите владение имуществом

Докажите, что поврежденное имущество находилось на балансе предприятия еще до полномасштабной агрессии. Произведите сравнительную инвентаризацию — документируйте информацию о состоянии имущества до и после повреждения.

Шаг 3. Закажите оценку

Обратитесь к специалисту, который оценивает имущество бизнеса. Покажите результаты исследований по предыдущим шагам. Он оценит повреждения по Методике оценки ущерба бизнесу в результате агрессии рф, которую разработала команда ФГИ совместно с Минэкономики. По результатам работы получите отчет об оценке ущерба.

Шаг 4. Пройдите рецензирование отчета

Отправьте отчет на проверку специалистам по оценке имущества бизнеса (с 2+ годами опыта). Они должны подтвердить соответствие проведенной оценки упомянутой Методике.

Специалисты рекомендуют обратиться в профессиональные союзы оценщиков.

Шаг 5. Сохраните рецензируемый отчет

Ожидайте с отчетом возможность подать иск против страны-агрессора. Если ваш отчет получит негативную рецензию, требуйте от оценщика доработать оценку ущерба.

ФГИ рекомендует пострадавшим предпринимателям заказать оценку ущерба уже сейчас. Чем раньше это сделаете — тем больше доказательств сохраните для иска против рф.

Справка Finance.ua:

напомним, в начале февраля 2023 года в Украине стартовал пилотный проект помощи бизнесу по оценке ущерба от российской агрессии. Он заработал в Киевской области;

совокупная сумма прямого задокументированного ущерба, причиненного украинской инфраструктуре из-за полномасштабного вторжения россии, превысила 130 млрд долларов. Таковы оценки по итогам прошедшего военного года.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.