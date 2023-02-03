Стартував проєкт оцінки збитків від війни для бізнесу: кому допоможуть підготувати судові позови — Finance.ua

Стартував проєкт оцінки збитків від війни для бізнесу: кому допоможуть підготувати судові позови Сьогодні 16:14 — Казна та Політика

Стартував проєкт оцінки збитків від війни для бізнесу: кому допоможуть підготувати судові позови, Фото: Вечірній Київ

В Україні стартував пілотний проєкт допомоги бізнесу щодо оцінки збитків від російської агресії. Він запрацював у Київській області.

Про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ).

Як зазначає пресцентр, запустили пілотний проєкт Фонд держмайна разом з обласною військовою адміністрацію Київщини. Метою проєкту є спрощення процедури оцінки збитків.

Очікується, що оцінка збитків допоможе бізнесу підготувати доказову базу для майбутнього подання позовів у міжнародні інстанції для отримання грошових компенсацій.

Своєю чергою Київська ОВА запропонувала механізм відшкодування бізнесу частини фінансових витрат.

Як уточнили у ФДМУ, для подання судових позовів до міжнародних судів компаніям потрібно пройти такі етапи:

довести, що збитки завдано внаслідок агресії рф;

визначити обсяги отриманих збитків;

провести оцінку за наявною методикою, розробленою ФДМУ та Мінекономіки.

За інформацією райадміністрацій, у Київській області через російську агресію постраждали 650 підприємств.

Нагадаємо, сукупна сума прямих задокументованих збитків, завданих українській інфраструктурі через повномасштабне вторгнення росії, сягнула 137,8 млрд доларів. Такі оцінки за підсумком минулого воєнного року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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