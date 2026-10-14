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День финансов: налоговые правила ЕС, изменения в правила бронирования, сколько стоит переехать в село

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В среду, 14 октября, мы подсчитали, сколько стоит переехать в село в 2026 году, а также какие изменения приняли в правила бронирования.
🙎‍♂️ Изменения в правила бронирования
Правительство приняло изменения в правила бронирования военнообязанных. Но при этом окончательное решение об изменении лимитов бронирования на критически важных предприятиях должно быть принято через пять дней. Подробности здесь.
👨‍🎓 Правительство одобрило налоговые правила ЕС
Кабмин одобрил законопроект, касающийся имплементации правил налогообложения при перемещении активов за пределы Украины, общего правила противодействия налоговым злоупотреблениям и правила устранения последствий гибридных разногласий в соответствии со статьями 5, 6, 9, 9a, 9b Директивы Совета (ЕС) 2016/1 (Anti-Tax Avoidance Directive, ATAD).
👳‍♀️ Сколько пенсионеров сейчас в Украине
Как сообщил Пенсионный фонд, сейчас в Украине 10 млн пенсионеров. А вот средний размер пенсии составляет 7287 грн. Сколько получат разные категории здесь.
В то же время, на фоне сообщений о нехватке средств в госбюджете люди вполне закономерно волнуются по поводу возможных задержек пенсий. Гетманцев сообщил, будут ли задержки с выплатами пенсий.
🏡 Кстати, многие украинцы сейчас задумываются о переезде из города в село. Причина не только в желании жить поближе к природе.
Finance.ua пересмотрел актуальные объявления. Разобрались, сколько может стоить такой переезд, где искать дешевле и на что обязательно стоит обратить внимание — сколько стоит переехать в село в 2026 году: считаем все расходы
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💰 Доллар может вырасти до 45,8 грн
Доллар уже пересекал отметку в 45 грн, но надолго там не задержался. В то же время аналитики ICU ожидают, что до конца года американская валюта будет постепенно дорожать и может достичь 45,8 грн. При этом рост цен к концу года может ускориться до 12%.
При этом НБУ принял пакет мер по кредитной поддержке экономики — подробности здесь.
📽️ FinRetail-2026. Что делать бизнесу, чтобы попасть в рекомендации ИИ
Искусственный интеллект постепенно становится новым посредником между бизнесом и потребителем: он сравнивает предложения, рекомендует товары и помогает выбирать финансовые продукты. В то же время присутствие бренда в выдаче ИИ еще не гарантирует, что клиент купит именно у него. Как меняется поведение потребителей и что делать компаниям, чтобы оставаться заметными, обсудили участники дискуссии на конференции FinRetail-2026.
Также там говорилось, где бизнес теряет миллионы: схемы мошенничества и карта рисков. В то же время, бизнес сможет сообщить в ГНС о поврежденном войной имуществе через Электронный кабинет.
👲 Ваучер на новую профессию
Кабинет Министров Украины обновил правила предоставления образовательных услуг через Государственную службу занятости. Для получения ваучера теперь нужно предоставить рекомендательное письмо от работодателя или потенциального работодателя.
🎥 Также мы исследовали, почему поражение дата-центров Яндекса в россии — это не просто сбой гражданских сервисов вроде такси или доставок, а мощный удар по военной промышленности, 3D-печати, логистике и вражеским бото-фермам?
В этом выпуске Екатерина Дивущак обсуждает новую стратегию ударов с Иваном Киричевским — военнослужащим 413-го полка СБС «Рейд», экспертом по вооружениям Defense Express.
По материалам:
Finance.ua
ЕСБронированиеВалютаБизнес
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