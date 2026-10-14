Украина просит международных партнеров создать резервный фонд на случай зимнего гуманитарного кризиса

Украинские власти готовят планы действий на случай кризисных ситуаций зимой 2026−2027 годов на фоне российских атак на гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов по результатам заседания Координационной платформы по гуманитарному реагированию.
В совещании приняли участие премьер-министр Сергей Корецкий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Игорь Клименко, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, представители правительства, посольств стран-доноров и международных гуманитарных организаций.
Главной темой встречи стала координация действий органов власти, международных доноров и гуманитарных организаций.
Украина призывает партнеров создать резервный фонд
Буданов отметил необходимость оперативно реагировать на непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть в результате российских обстрелов.
«Я вас прошу начать обсуждение в ваших странах по формированию резервного фонда. Чтобы в случае необходимости, вы могли его оперативно направить», — отметил руководитель Офиса Президента.
По его словам, россия активизирует действия, направленные на углубление гуманитарного кризиса, поэтому сформировать резервный фонд нужно как можно скорее.
Приоритеты финансирования
Премьер-министр проинформировал международных партнеров о реализации планов устойчивости в регионах и определил направления, требующие оперативного финансирования. Среди приоритетов — обеспечение водо- и электроснабжения.
Корецкий отметил, что органам власти и международным организациям необходимо усилить сотрудничество, чтобы сообща реагировать на вызовы сложного зимнего периода.
Секретарь СНБО Игорь Клименко отметил, что органы власти и гуманитарные организации должны согласовать перечень проектов, требующих первоочередного финансирования. По возможности, средства предлагают перераспределять для оперативной реализации таких инициатив.
В каких городах ожидаются гуманитарные угрозы
Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что россия попытается спровоцировать локальные гуманитарные кризисы в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове и других крупных городах Украины.
По ее словам, правительство, СНБО и Офис президента совместно с международными партнерами сформируют согласованное видение возможных масштабов и проявлений гуманитарного кризиса этой зимой. На этой основе также будут разработаны соответствующие планы реагирования.
Представители дипломатических учреждений и международных организаций подтвердили готовность координировать усилия с украинскими властями и определять приоритетные проекты в гуманитарной сфере.
Участники встречи договорились продолжить диалог, чтобы определить основные гуманитарные потребности Украины в зимний период и необходимые объемы финансирования.