NYT: Пентагон приобретет Украине терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать — Finance.ua

NYT: Пентагон приобретет Украине терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать Сегодня 19:35 — Технологии&Авто

NYT: Пентагон приобретет Украине терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать, www.digitaltrends.com

Пентагон одобрил соглашение с компанией SpaceX о покупке для Украины Starlink, которую основатель компании Илон Маск не сможет отключать.

Об этом The New York Times со ссылкой на источники

В публикации говорится, что в июне 2023 года глава Министерства обороны США Ллойд Остин одобрил соглашение Пентагона о покупке от 400 до 500 новых терминалов и услуг Starlink.

По словам двух источников, ознакомленных с договором, Пентагон получает контроль над настройками сигналов Starlink на территории Украины, чтобы новые устройства могли реализовать поставленные цели.

Как отмечается, это было сделано для того, чтобы обеспечить Украине терминалы и услуги для выполнения задач без боязни прерывания связи.

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Издание напоминает, что Маск отключал доступ к некоторым терминалам Starlink в Украине.

По информации двух источников, в конце 2022 года около 1300 терминалов Starlink, приобретенных через британского поставщика, прекратили работать в Украине после того, как правительство не имело возможности произвести ежемесячную оплату в размере $2500 за каждый.

Кроме того, по данным издания, доступ к Starlink также менялся в зависимости от хода войны, поскольку россия завоевывала территории, а Украина боролась за их возвращение.

В зависимости от того, как линия фронта менялась, Маск использовал геолокацию, чтобы ограничить доступность Starlink на передовой.

«Это вызывало проблемы. Когда осенью украинские войска попытались отбить и города, в частности Херсон, в районах, контролируемых россией, для связи им понадобился доступ в Интернет. Федоров и военные направили Маску и сотрудникам SpaceX письма с просьбой возобновить сервис в районах, где наступала армия», — говорится в статье NYT.

Сейчас в Украине более 42 000 терминалов Starlink используются военными, больницами, предприятиями и гуманитарными организациями.

Напомним, компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками в регионе во время войны страны с россией.

Економічна Правда По материалам:

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