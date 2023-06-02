Starlink Илона Маска выиграла контракт Пентагона на предоставление спутниковых услуг Украине — Finance.ua
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Starlink Илона Маска выиграла контракт Пентагона на предоставление спутниковых услуг Украине

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Starlink Илона Маска выиграла контракт Пентагона на предоставление спутниковых услуг Украине
Starlink Илона Маска выиграла контракт Пентагона на предоставление спутниковых услуг Украине
У сервиса спутниковой связи Starlink компании SpaceX, основанной миллиардером Илоном Маском, теперь есть контракт с Министерством обороны США на приобретение этих спутниковых услуг для Украины, сообщил Пентагон в четверг.
Об этом пишет Reuters.
«Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы гарантировать, что Украина располагает всеми необходимыми устойчивыми спутниковыми и коммуникационными возможностями. Спутниковая связь составляет жизненно важный уровень в общей коммуникационной сети Украины и департамент заключает контракты со Starlink на услуги такого типа», — говорится в заявлении Пентагона.

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Пентагон не разглашает условия контракта «из соображений оперативной безопасности и ввиду критического характера этих систем».
Starlink используется украинскими войсками для различных действий, включая связь в поле боя.
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С самого начала российского вторжения SpaceX за счет частных пожертвований и по отдельному контракту с агентством помощи иностранным государствам США предоставляет украинцам и ВСУ услуги интернет-сервиса Starlink.
Поэтому контракт с Пентагоном является облегчением для SpaceX после того, как Маск заявил в октябре, что компания не может позволить себе бесконечно финансировать Starlink в Украине, содержание которой, по его словам, стоит $20 млн в месяц.
россия пыталась отключить и блокировать интернет-услуги в Украине, включая попытки заблокировать Starlink в регионе, хотя SpaceX противостояла этим атакам, усилив программное обеспечение компании.
По материалам:
Mind
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