Starlink Илона Маска выиграла контракт Пентагона на предоставление спутниковых услуг Украине — Finance.ua

Starlink Илона Маска выиграла контракт Пентагона на предоставление спутниковых услуг Украине Сегодня 11:39

Starlink Илона Маска выиграла контракт Пентагона на предоставление спутниковых услуг Украине

У сервиса спутниковой связи Starlink компании SpaceX, основанной миллиардером Илоном Маском, теперь есть контракт с Министерством обороны США на приобретение этих спутниковых услуг для Украины, сообщил Пентагон в четверг.

Об этом пишет Reuters

«Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы гарантировать, что Украина располагает всеми необходимыми устойчивыми спутниковыми и коммуникационными возможностями. Спутниковая связь составляет жизненно важный уровень в общей коммуникационной сети Украины и департамент заключает контракты со Starlink на услуги такого типа», — говорится в заявлении Пентагона.

Пентагон не разглашает условия контракта «из соображений оперативной безопасности и ввиду критического характера этих систем».

Starlink используется украинскими войсками для различных действий, включая связь в поле боя.

Читайте также Пошлины и налоги на ввоз в Украину генераторов и Starlink возвращаются

С самого начала российского вторжения SpaceX за счет частных пожертвований и по отдельному контракту с агентством помощи иностранным государствам США предоставляет украинцам и ВСУ услуги интернет-сервиса Starlink.

Поэтому контракт с Пентагоном является облегчением для SpaceX после того, как Маск заявил в октябре, что компания не может позволить себе бесконечно финансировать Starlink в Украине, содержание которой, по его словам, стоит $20 млн в месяц.

россия пыталась отключить и блокировать интернет-услуги в Украине, включая попытки заблокировать Starlink в регионе, хотя SpaceX противостояла этим атакам, усилив программное обеспечение компании.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.