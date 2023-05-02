Пошлины и налоги на ввоз в Украину генераторов и Starlink возвращаются — Finance.ua
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Пошлины и налоги на ввоз в Украину генераторов и Starlink возвращаются

Личные финансы
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Пошлины и налоги на ввоз в Украину генераторов и Starlink возвращаются
Пошлины и налоги на ввоз в Украину генераторов и Starlink возвращаются
1 мая завершается период льготного импорта товаров для обновления энергетической инфраструктуры Украины. За ввоз в Украину таких товаров снова придется платить пошлины и НДС.
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.
Теперь налог на добавленную стоимость (НДС) и ввозную пошлину снова нужно платить за электрогенераторы, трансформаторы, инверторы, аккумуляторы и другие устройства энергетики, а также системы Starlink.
Также возвращаются налоги и пошлины для товаров, бесплатно предоставляемых Энергетическим сообществом как помощь украинским энергопредприятиям для восстановления и ремонта инфраструктуры.
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Напомним, Кабмин еще в начале ноября 2022 решил освободить от налогов ввоз в Украину генераторов и других устройств энергетики и обеспечения тепла. В правительстве объясняли, что это поможет ускорить ремонты, улучшить обеспечение светом и теплом, удовлетворить спрос населения, а также снизить цены на соответствующую продукцию.
А в конце ноября 2022-го пошлины решили отменить и для систем Starlink, чтобы обеспечить ими «Пункты несокрушимости».

Справка Finance.ua:

  • отопительный сезон в этом году закончился в середине апреля, а ситуацию с электроснабжением удалось стабилизировать в конце зимы — в начале весны;
  • однако летом в Украине снова может возникнуть дефицит электроэнергии — об этом говорят в НЭК «Укрэнерго». Вот тут рассказали о причинах;
  • кроме того, Кабинет Министров Украины продлил действие фиксированной цены на электроэнергию для населения еще на месяц — до конца мая 2023 года. Если бы не это решение Кабмина, действие фиксированной цены завершилось бы с началом мая, поскольку предыдущее решение правительства продлило ее до 30 апреля.
По материалам:
Finance.ua
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