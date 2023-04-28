Влітку в Україні може виникнути дефіцит електроенергії - "Укренерго" — Finance.ua

Влітку в Україні може виникнути дефіцит електроенергії - "Укренерго" Сьогодні 11:33 — Енергетика

Влітку в Україні може виникнути дефіцит електроенергії - "Укренерго"

Влітку в Україні знову може виникнути дефіцит електроенергії. Після масованих ракетних обстрілів української інфраструктури російськими окупантами, енергетична система все ще перебуває у складному становищі.

Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.

За його словами, дефіцит електроенергії є сезонним явищем, однак зазвичай в Україні протягом сезону весни та літа спостерігається надлишок потужності.

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«Тоді Україна здатна експортувати електроенергію, а восени-взимку — дефіцит. А от цього року через пошкодження наших електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку, і його треба буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях, а також імпортом електроенергії», — додав Кудрицький.

Раніше в «Укренерго» заявляли, що економія електроенергії важлива завжди, в цьому Україна наближається до європейських стандартів.

За словами президента Володимира Зеленського, українська влада вже почала підготовку енергетичної системи країни до наступної зими.

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УНІАН За матеріалами:

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