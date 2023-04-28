Влітку в Україні може виникнути дефіцит електроенергії - "Укренерго" — Finance.ua

Влітку в Україні може виникнути дефіцит електроенергії - "Укренерго"
Влітку в Україні знову може виникнути дефіцит електроенергії. Після масованих ракетних обстрілів української інфраструктури російськими окупантами, енергетична система все ще перебуває у складному становищі.
Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.
За його словами, дефіцит електроенергії є сезонним явищем, однак зазвичай в Україні протягом сезону весни та літа спостерігається надлишок потужності.
«Тоді Україна здатна експортувати електроенергію, а восени-взимку — дефіцит. А от цього року через пошкодження наших електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку, і його треба буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях, а також імпортом електроенергії», — додав Кудрицький.
Раніше в «Укренерго» заявляли, що економія електроенергії важлива завжди, в цьому Україна наближається до європейських стандартів.
За словами президента Володимира Зеленського, українська влада вже почала підготовку енергетичної системи країни до наступної зими.
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