Влітку в Україні може виникнути дефіцит електроенергії - "Укренерго" — Finance.ua
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Влітку в Україні може виникнути дефіцит електроенергії - "Укренерго"

Енергетика
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Влітку в Україні може виникнути дефіцит електроенергії - "Укренерго"
Влітку в Україні може виникнути дефіцит електроенергії - "Укренерго"
Влітку в Україні знову може виникнути дефіцит електроенергії. Після масованих ракетних обстрілів української інфраструктури російськими окупантами, енергетична система все ще перебуває у складному становищі.
Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.
За його словами, дефіцит електроенергії є сезонним явищем, однак зазвичай в Україні протягом сезону весни та літа спостерігається надлишок потужності.
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«Тоді Україна здатна експортувати електроенергію, а восени-взимку — дефіцит. А от цього року через пошкодження наших електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку, і його треба буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях, а також імпортом електроенергії», — додав Кудрицький.
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Раніше в «Укренерго» заявляли, що економія електроенергії важлива завжди, в цьому Україна наближається до європейських стандартів.
За словами президента Володимира Зеленського, українська влада вже почала підготовку енергетичної системи країни до наступної зими.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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