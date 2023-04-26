"Центренерго" вперше в історії розпочала експорт електроенергії — Finance.ua

"Центренерго" вперше в історії розпочала експорт електроенергії Сьогодні 17:41 — Енергетика

"Центренерго" вперше в історії розпочала експорт електроенергії

Енергогенеруюча компанія «Центренерго» 26 квітня вперше в історії розпочала експорт електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні Фонду державного майна.

Згідно з повідомленням, першим зарубіжним покупцем електроенергії компанії стала Молдова.

«Експорт надасть можливість „Центренерго“ зменшити залежність від ситуації на вітчизняному ринку електроенергії і отримати доступ до ринків ЄС. Компанія працює над розвитком співпраці з європейським енергетичним сектором, щоб збільшити обсяги експорту електроенергії», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2022 році «Центренерго» збільшила збиток у 7 разів до 7,2 млрд ​​гривень.

До складу «Центренерго» входять 3 ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної встановленої потужності України.

78,289% акцій компанії належать державі в особі Фонду державного майна.

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