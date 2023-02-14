Правительство упростило правила ввоза дронов в Украину — Finance.ua

Правительство упростило правила ввоза дронов в Украину
Правительство приняло постановление, которое максимально ускорит и упростит ввоз товаров военного назначения. В частности, БПЛА и комплектующие на территории Украины. Это позволит нашим защитникам и защитницам более оперативно получать и использовать технологии на фронте.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
«Принятое постановление упрощает таможенное оформление товаров военного назначения и двойного использования. Теперь импортеры смогут ввезти такие товары без получения разрешения Госэкспортконтроля. Кроме этого, изменение законодательства даст толчок для развития украинского производства оборонной продукции», — сказано в сообщении.
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Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, сложно превзойти рф по количеству живой силы и оружия. Поэтому единственный путь — создать технологическое преимущество над врагом. Но технологии будут иметь решающее значение только если обеспечить их быстрое развитие и доставку.
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«Несколько недель назад мы провели опрос украинских производителей/поставщиков БПЛА по поводу главных блокеров, мешающих их работе и развитию. Правительство приняло первое постановление, которое максимально ускорит и упростит ввоз товаров военного назначения и двойного использования на территорию Украины. В частности, БПЛА и комплектующих» , — написал Федоров.
На простом языке — больше никаких документов от службы экспортного контроля или других органов для ввоза дронов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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