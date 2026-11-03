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Мир исчерпал почти 1 млрд баррелей нефтяных запасов из-за войны США с Ираном

Энергетика
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Мировые нефтяные запасы сократились почти на 1 млрд баррелей из-за нарушения судоходства в Ормузском проливе в результате войны США и Израиля против Ирана.
Об этом заявил генеральный директор государственной нефтяной компании ОАЭ ADNOC Султан Аль-Джабер, сообщает Reuters.
По его словам, в некоторых регионах запасы дизельного горючего упали до самого низкого уровня за последние 35 лет для этого времени года. В других странах дефицит снабжения сжиженного природного газа (СПГ) составляет 600 млрд кубических футов.

Цены на дизель растут до рекордных уровней

На многих рынках цены на дизельное горючее достигли рекордных показателей. На это повлияли перебои со снабжением, вызванные войной. Такая ситуация создает угрозу ускорения инфляции и повышения стоимости жизни населения.
Аль-Джабер подчеркнул необходимость расширять стратегические резервы, увеличивать запасы нефтепродуктов и развивать гибкие перерабатывающие мощности ближе к рынкам потребления.
Стоимость транспортировки и логистики выросла до 30% от стоимости барреля нефти. К началу войны с Ираном этот показатель составил 5%.

Нефтяные резервы сокращаются, а снабжение остается под давлением

Международный эталонный сорт нефти Brent торгуется на уровне около $110 за баррель. Это примерно на 50% больше, чем в феврале, непосредственно перед началом войны.
В прошлом месяце Международное энергетическое агентство (МЭА) согласилось направить на рынок более 20 млн баррелей дизельного горючего. Также планировалось использовать остатки нефти по рекордному объему стратегических резервов, о высвобождении которого договорились в марте. Этот шаг должен был увеличить предложение и умерить стремительный рост цен.
Генеральный директор государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер в прошлом месяце заявил, что в мировых коммерческих запасах осталось менее 6 млрд баррелей нефти. По его словам, основная часть этих объемов фактически недоступна для использования.
По материалам:
Finance.ua
НефтьИран
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