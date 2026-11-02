Частные газодобывающие компании в октябре 2026 г. продали на экспорт 54,5 млн. куб. м природного газа на специализированных торгах «Украинской энергетической биржи» (УЭБ).
Общая стоимость заключенных сделок составила €45,59 млн (без НДС), свидетельствуют расчеты ExPro по результатам аукционовв,
пишет expro.com.ua.
Газ реализовали 29 добывающих компаний. Средневзвешенная цена всех продаж составляла €78,63/MWh (без НДС), а цены отдельных сделок находились в диапазоне €69−90,01/MWh.
Кто продал больше всего
Крупнейшим продавцом стала Группа ЭСКО-Север, компании которой реализовали 16,1 млн куб м газа на €13,83 млн. На нее пришлось 29,5% от общего объема экспортных продаж.
Второе место заняла Группа ДТЭК с результатом 12,75 млн куб м на €9,36 млн. Как сообщало ExPro, четыре компании Группы ДТЭК продали этот ресурс на первых экспортных торгах 15 октября по ценам €69−69,03/MWh.
Итого эти две группы обеспечили почти 53% продаж. В пятерку крупнейших продавцов также вошли «Западнаядрасервис», «Надра-Геоинвест» и «Укрнефтебурение». На пять крупнейших групп совокупно пришлось 88,6% реализуемого объема.
Средневзвешенная экспортная цена €78,63/MWh была на €12,87/MWh, или 14,1% ниже сопоставимого показателя TTF Front Month — €91,50/MWh. В то же время, она в 2,1 раза превышала внутренние котировки ExPro на ноябрьский ресурс, которые составляли около €37,47/MWh. Разница достигала €41,16/MWh.