Начались экстренные отключения света (список областей)
- Сумская;
- Полтавская;
- Житомирская;
- Киевская;
- г. Киев.
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