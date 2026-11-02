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Начались экстренные отключения света (список областей)

Энергетика
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Начались экстренные отключения света (список областей)
Начались экстренные отключения света (список областей)
Утром 2 ноября в Киеве и в некоторых регионах Украины начали внедрять экстренные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и Укрэнерго.
«Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют», — говорится в сообщении ДТЭК.
Аварийные ограничения электроэнергии действуют и в некоторых областях.
«Из-за вызванных последствиями российских обстрелов сложная ситуация в энергосистеме — в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии», — добавили в Укрэнерго.
Согласно сообщению облэнерго, экстренные отключения фиксируются в следующих областях Украины:
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Житомирская;
  • Киевская;
  • г. Киев.
Обновлено. Экстренные отключения начались и в Черниговской области.
По материалам:
Finance.ua
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