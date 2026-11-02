Начались экстренные отключения света (список областей)

Утром 2 ноября в Киеве и в некоторых регионах Украины начали внедрять экстренные отключения света.

Укрэнерго. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК

«Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют», — говорится в сообщении ДТЭК.

Аварийные ограничения электроэнергии действуют и в некоторых областях.

«Из-за вызванных последствиями российских обстрелов сложная ситуация в энергосистеме — в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии», — добавили в Укрэнерго.

Согласно сообщению облэнерго, экстренные отключения фиксируются в следующих областях Украины:

Сумская;

Полтавская;

Житомирская;

Киевская;

г. Киев.