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В Киеве начинают подавать тепло в жилые дома

Энергетика
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Отопление в Киеве
Отопление в Киеве
В столице с понедельника, 2 ноября, начинают подавать тепло в жилые дома.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Мы первыми в Украине начали отопительный сезон 16 октября. Сначала — для учреждений социальной сферы. По заявкам руководителей уже подключены к теплу почти 50% соцучреждений. В частности, 157 медучреждений, 402 детских сада и 85 школ. А с понедельника начинаем подавать тепло и в жилые дома», — рассказал Кличко.

Сколько времени продлится запуск отопления в жилых домах

По словам главы города, на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из самых больших в Европе (протяженностью теплосетей около 3 000 км), необходимо до недели.
«Поэтому решение начать отопительный сезон в жилом секторе столица приняла за несколько дней до резкого понижения температуры», — пояснил Кличко.
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Как ранее рассказывал Finance.ua, в Киеве официально начали отопительный сезон 16 октября. Сначала тепло подавали в учреждения социальной сферы. Подключение к теплу учреждений социальной сферы производилось по индивидуальным заявкам их руководителей.
Также мы писали, что после запуска отопления батареи могут прогреваться неравномерно: верхняя часть горячая, а нижняя остается чуть теплой или совсем холодной. Часто причиной считают воздух в системе, однако проблема может быть в другом — внутри радиатора годами накапливаются отложения, мешающие циркуляции горячей воды.
По материалам:
Finance.ua
КиевКоммунальные услуги
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