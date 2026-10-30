«Укрнафта» получит финансирование для строительства электростанций на 60 МВт

Кабинет Министров определил порядок использования финансирования из финско-украинского инвестиционного фонда и условия его предоставления компании «Укрнафта». Средства будут направлены на реализацию четырех проектов по установке газопоршневых электростанций в двух областях Украины.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Украины Денис Шмигаль.

По его словам, речь идет о кредитных ресурсах, которые были привлечены в госбюджет согласно Рамочному соглашению между правительствами Украины и Финляндии, подписанному в ноябре 2024 года.

Соглашение открыло возможности для реализации проектов, направленных на восстановление и укрепление Украины.

Где «Укрнафта» установит новые электростанции

Выделенное финансирование позволит Укрнафте начать четыре проекта по установке газопоршневых электростанций в Ивано-Франковской и Львовской областях. Это около 60 МВт дополнительной мощности украинской энергосистемы.

Компания сможет закупить электростанции и вспомогательное оборудование, а также осуществить монтаж, тестирование и ввод установок в эксплуатацию.