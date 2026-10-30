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«Укрнафта» получит финансирование для строительства электростанций на 60 МВт

Энергетика
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Кабинет Министров определил порядок использования финансирования из финско-украинского инвестиционного фонда и условия его предоставления компании «Укрнафта». Средства будут направлены на реализацию четырех проектов по установке газопоршневых электростанций в двух областях Украины.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Украины Денис Шмигаль.
По его словам, речь идет о кредитных ресурсах, которые были привлечены в госбюджет согласно Рамочному соглашению между правительствами Украины и Финляндии, подписанному в ноябре 2024 года.
Соглашение открыло возможности для реализации проектов, направленных на восстановление и укрепление Украины.

Где «Укрнафта» установит новые электростанции

Выделенное финансирование позволит Укрнафте начать четыре проекта по установке газопоршневых электростанций в Ивано-Франковской и Львовской областях. Это около 60 МВт дополнительной мощности украинской энергосистемы.
Компания сможет закупить электростанции и вспомогательное оборудование, а также осуществить монтаж, тестирование и ввод установок в эксплуатацию.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Финляндия выделяет около 28,5 млн евро из фондов сотрудничества в области развития на восстановление пострадавшего от войны энергетического сектора Украины — речь идет о поставках электростанций. Украина самостоятельно финансирует оставшийся проект, а общая стоимость технологии электростанций составляет 46,5 млн евро.
По материалам:
Finance.ua
ЭлектроэнергияЭнергетика
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