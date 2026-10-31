«Укрэнерго» вводит почасовые отключения света 1 ноября
В воскресенье, 1 ноября, в части областей Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
Графики будут выглядеть следующим образом:
- 06:00 — 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности;
- 06:00 — 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1.5 до 2.5 очереди).
Причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты.
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