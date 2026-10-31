«Укрэнерго» вводит почасовые отключения света 1 ноября Сегодня 18:44 — Энергетика Добавьте Finance.ua в избранные источники Google «Укрэнерго» вводит почасовые отключения света 1 ноября

В воскресенье, 1 ноября, в части областей Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления. Об этом сообщает «Укрэнерго». Графики будут выглядеть следующим образом: 06:00 — 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности;

06:00 — 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1.5 до 2.5 очереди). Причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты.

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