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Украина ожидает увеличения поставок генераторов и энергооборудования из Турции

Энергетика
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Украина ожидает увеличения поставок генераторов и энергооборудования из Турции
Украина ожидает увеличения поставок генераторов и энергооборудования из Турции
Украина ожидает увеличения объемов поставок генераторов и другого энергетического оборудования из Турции уже в течение недели 2−8 ноября 2026 года.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Николай Калашник по итогам переговоров президентов Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле.
В ходе встречи главы государств обсудили сотрудничество в сферах безопасности, экономики, энергетики и инфраструктуры.
По словам Калашника, одним из практических результатов переговоров стало ожидаемое увеличение поставок оборудования, необходимого для поддержки украинской энергосистемы.
«Это особенно важно сейчас, когда Россия усиливает атаки на энергетическую инфраструктуру наших общин», — подчеркнул министр.
Дополнительные генераторы и энергетическое оборудование имеют важное значение для обеспечения резервного электроснабжения в условиях повреждений энергетической инфраструктуры.
В то же время, конкретные объемы будущих поставок, стоимость оборудования и условия его передачи украинской стороне пока не уточнялись.

Безопасность судоходства

Отдельной темой переговоров стало возобновление безопасного гражданского судоходства в Черном море.
По словам Калашника, Украина и Турция продолжают совместную работу по этому направлению, которое имеет стратегическое значение для функционирования украинских морских портов и международной торговли.
Обеспечение стабильной работы морских транспортных маршрутов остается важным для экспорта и логистических связей с международными рынками.

Турецкий бизнес приглашают инвестировать

Во время визита в Стамбул Николай Калашник вместе с заместителем руководителя Офиса президента Украины Алексеем Соболевым принял участие во встрече представителей украинского и турецкого бизнеса.
К обсуждению присоединились представители энергетического холдинга ДТЭК, НАК «Нефтегаз Украины», группы «Метинвест», компании «Украинская бронетехника» и союза Diia. City Union.
Турецкую сторону представляли предприятия, работающие в сфере строительства, энергетики, транспорта и оборонно-промышленного комплекса.
Украинская делегация представила возможности для участия турецких компаний в восстановлении и модернизации инфраструктуры.
Среди приоритетных направлений сотрудничества определено развитие портовой отрасли, автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры, в частности, обновление локомотивного парка и модернизацию железнодорожных путей.
По материалам:
borgexpert
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