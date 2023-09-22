Пентагон заключил контракт с Маском для обеспечения украинской армии Starlink — Finance.ua
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Пентагон заключил контракт с Маском для обеспечения украинской армии Starlink

Технологии&Авто
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Пентагон заключил контракт с Маском для обеспечения украинской армии Starlink
Пентагон заключил контракт с Маском для обеспечения украинской армии Starlink
Пентагон заключил контракт с компанией миллиардера Илона Маска, чтобы обеспечить украинскую армию спутниковой связью Starlink.
Об этом сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер на брифинге.
Он подтвердил, что Министерство обороны США заключило контракт со Starlink. Однако детали договора не разглашаются.
«Из соображений безопасности операций из-за критического характера этих систем мы просто не сможем предоставить дополнительную информацию о конкретных возможностях или деталях работы этих услуг», — сказал генерал.
Райдер также не раскрыл сумму контракта, лишь подчеркнул, что цель — обеспечить украинские силы необходимой инфраструктурой спутниковой связи.

Скандал с Маском

Недавно CNN опубликовал отрывок книги об Илоне Маске, в котором говорилось о срыве украинской атаки на российский флот. Основатель SpaceX заявил, что якобы тайно отдал приказ отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям россии, который пыталась нанести Украина с помощью беспилотников.
Как уточняется в книге, он опасался, что такие действия приведут к применению ядерного оружия. Позже Маск оправдался за свои действия.
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Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что Starlink некоторое время не работал возле Крыма. Но он сомневается, что к этому прямо причастен Илон Маск.
При этом в Сенате США инициируют расследование, чтобы проверить, мог ли Илон Маск поставить под угрозу национальную безопасность.
По материалам:
РБК-Україна
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