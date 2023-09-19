Маск сделал наибольший вклад в победу Украины среди владельцев частных компаний — Федоров — Finance.ua
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Маск сделал наибольший вклад в победу Украины среди владельцев частных компаний — Федоров

Казна и Политика
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Маск сделал наибольший вклад в победу Украины среди владельцев частных компаний — Федоров
Маск сделал наибольший вклад в победу Украины среди владельцев частных компаний — Федоров
Американский изобретатель Илон Маск среди всех владельцев частных компаний внес наибольший вклад в предстоящую победу Украины.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes.
«Илон Маск помогал и помогает. Всегда есть риск, что любой партнер может перестать помогать. Когда требовалось, он сделал необходимые шаги. Среди всех владельцев частных компаний Маск внес наибольший вклад в предстоящую победу Украины», — сказал Федоров.
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Он добавил, что никто не знает, что было бы без спутниковой связи.
«Представьте, что сейчас вообще нет связи. У военных нет сети 4G и 3G. Радиосвязь в рации перехватывается россиянами быстро. Так мы бы и жили, если бы не Маск», — добавил министр.
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Он отметил, что Starlink не так-то просто купить в масштабе. Минцифры привезло около 42 000 штук. Всего их на 1−2% больше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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