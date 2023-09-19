Эрдоган просит Маска открыть завод Tesla в Турции — Finance.ua
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Эрдоган просит Маска открыть завод Tesla в Турции

Мир
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Эрдоган просит Маска открыть завод Tesla в Турции
Эрдоган просит Маска открыть завод Tesla в Турции
Илон Маск посетил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Нью-Йорке, потратив около 45 минут на обсуждение искусственного интеллекта и потенциального завода Tesla.
Об этом пишет Bloomberg.
Они встретились, когда мировые лидеры, включая президента Джо Байдена, стали собираться на ежегодное заседание Генеральной Ассамблеи ООН.
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Офис Эрдогана заявил, что хочет ввести в стране сервис Starlink. Встреча с Маском позволила Эрдогану продвигать некоторые из его ключевых амбициозных проектов. Таких как планируемый запуск спутника Turksat 6A в июне следующего года. Эрдоган назвал это важной вехой для сбора разведданных, которые могут использоваться в военных целях.
Турция также ищет помощи в разработке аккумуляторов для своего первого электромобиля Togg.

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По материалам:
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