Tesla совместно с поставщиками планирует инвестировать $15 млрд в завод в Мексике — Finance.ua

Tesla совместно с поставщиками планирует инвестировать $15 млрд в завод в Мексике Сегодня 23:19 — Фондовый рынок

Tesla совместно с поставщиками планирует инвестировать $15 млрд в завод в Мексике

Автопроизводитель Tesla и его поставщики инвестируют $15 млрд в течение следующих двух лет в строящийся в Мексике завод, это втрое превышает сумму инвестиций, о которой ранее заявляли официальные мексиканские лица.

Об этом пишет Reuters.

В марте генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания откроет гигафабрику в северном штате Нуэво-Леон, это часть стремления производителя электромобилей расширить свое глобальное присутствие.

В то время Маск не уточнил подробности инвестиций Tesla, но мексиканские чиновники заявили, что завод потребует инвестиций в размере $5 млрд.

В настоящее время губернатор Нуэво-Леона Сэмюэл Гарсия заявил, что теперь на объект пойдет втрое больше средств.

«Только Tesla и ее поставщики генерируют инвестиции в размере $15 млрд за два года», — сказал губернатор, добавив, что эта «огромная сумма» потребует от штата больше расходов на автомагистрали и другие общественные работы.

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