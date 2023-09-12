Tesla разрабатывает суперкомпьютер, который может увеличить ее капитализацию на $600 млрд — Finance.ua

Tesla разрабатывает суперкомпьютер, который может увеличить ее капитализацию на $600 млрд Сегодня 06:26 — Фондовый рынок

Tesla разрабатывает суперкомпьютер, который может увеличить ее капитализацию на $600 млрд

Суперкомпьютер Dojo компании Tesla может привести к скачку рыночной стоимости автопроизводителя почти на $600 млрд за счет стимулирования внедрения роботакси и его программных услуг.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.

Производитель электромобилей в июле приступил к разработке суперкомпьютера, используемого для обучения моделей искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей. Tesla планирует потратить более $1 млрд на Dojo в течение следующего года.

Dojo может открыть новые доступные рынки, которые «выходят далеко за рамки продаж автомобилей по фиксированной цене», заявили аналитики Morgan Stanley.

Брокерская компания с Уолл-стрит повысила рекомендацию по акциям Tesla и сделала их «лучшим выбором», заменив акции Ferrari, зарегистрированные в США.

Morgan Stanley повысил целевой показатель по акциям Tesla на 12−18 месяцев на 60% до $400 — самого высокого показателя среди брокерских компаний Уолл-стрит согласно данным LSEG — что, по его оценкам, даст производителю электромобилей рыночную капитализацию около $1,39 трлн.

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Ожидается, что Dojo принесет наибольшую выгоду в области программного обеспечения и услуг. Morgan Stanley повысил оценку доходов от бизнеса сетевых услуг Tesla до $335 млрд в 2040 году с $157 млрд ранее.

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