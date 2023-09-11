Tesla разрабатывает свой «следующий автомобиль за $25 тыс.» в стилистике Cybertruck — Finance.ua

Tesla разрабатывает свой «следующий автомобиль за $25 тыс.» в стилистике Cybertruck Сегодня 23:01 — Технологии&Авто

Tesla разрабатывает свой «следующий автомобиль за $25 тыс.» в стилистике Cybertruck

Tesla готовится создать электромобиль стоимостью 25 тысяч долларов, построенный на платформе компании следующего поколения. Информацией об этом поделился биограф Илона Маска Уолтер Айзексон, подробно описавший план постройки такого электромобиля.

У будущей машины будет похожий на Cybertruck футуристический дизайн.

Напомним, киберпикап впервые анонсировали в 2019-м, однако производство началось только в этом году, с планами начать продажи в 2024-м, сообщает The Verge.

Илон Маск уже не в первый раз говорит об электромобиле стоимостью 25 тыс. долларов. По его мнению, это сделает Tesla десятитриллионной компанией. Маску уже показали два варианта дизайна авто. Основной критерий — чтобы люди подумали, что это что-то из будущего.

Ранее стало известно, что Tesla и McDonald’s запускают в Китае Cyber ​​Spoon — ложку для мороженого McFlurry за $4, вдохновленную Cybertruck. Правда, гендиректор автопроизводителя Илон Маск, похоже, не знал о такой рекламной акции и сначала обозвал ее фейком.

Согласно информации , размещенной на официальном аккаунте Tesla в Weibo в Китае, для продажи разработают 50 000 «киберложек».

Маск тем временем в комментарии под сообщением поклонника Tesla Сойера Меррита о «Cyber ​​Spoon» назвал эту новость «фейком».

Однако Меррит разъяснил Илону, что информация взята из официальных социальных сетей автопроизводителя, на что миллиардер ответил: «В таком случае я обязательно ее куплю!»

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