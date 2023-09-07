Tesla Cybertruck на минималках: в Китае создали оригинальный электропикап (фото) — Finance.ua

Tesla Cybertruck на минималках: в Китае создали оригинальный электропикап (фото) Сегодня 22:09 — Технологии&Авто

Tesla Cybertruck на минималках: в Китае создали оригинальный электропикап (фото)

В Китае представили новый Changan Qiyuan CD701. Электромобиль, объединяющий в себе черты пикапа и кроссовера, поступит в продажу с 2024 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Changan Qiyuan CD701 явно создавался с оглядкой на пикап Tesla Cybertruck. Его дизайн не столь авангардный, но у американского электрокара позаимствовали некоторые решения. В частности, его грузовой отсек получил сдвижную крышу, как у Tesla.

Новый Changan Qiyuan CD701 отличается обтекаемым силуэтом с наклонной крышей. Впереди и сзади установлены экраны, на которые можно проецировать сообщения для окружающих.

В салоне также ощущается влияние Tesla. У Changan Qiyuan CD701 нет панели приборов, установлен только большой тачскрин. Однако есть проекция на лобовое стекло. Передние сиденья разделены высокой центральной консолью.

Характеристики Changan Qiyuan CD701 пока не раскрывают. Известно лишь, что китайский пикап получит два электромотора и полный привод. Также сообщается, что его оснастили системой спутниковой связи.

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Фокус По материалам:

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