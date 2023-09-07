Tesla Cybertruck на минималках: в Китае создали оригинальный электропикап (фото) — Finance.ua
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Tesla Cybertruck на минималках: в Китае создали оригинальный электропикап (фото)

Технологии&Авто
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Tesla Cybertruck на минималках: в Китае создали оригинальный электропикап (фото)
Tesla Cybertruck на минималках: в Китае создали оригинальный электропикап (фото)
В Китае представили новый Changan Qiyuan CD701. Электромобиль, объединяющий в себе черты пикапа и кроссовера, поступит в продажу с 2024 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль Changan Qiyuan CD701 явно создавался с оглядкой на пикап Tesla Cybertruck. Его дизайн не столь авангардный, но у американского электрокара позаимствовали некоторые решения. В частности, его грузовой отсек получил сдвижную крышу, как у Tesla.
Новый Changan Qiyuan CD701 отличается обтекаемым силуэтом с наклонной крышей. Впереди и сзади установлены экраны, на которые можно проецировать сообщения для окружающих.
Tesla Cybertruck на минималках: в Китае создали оригинальный электропикап (фото)
В салоне также ощущается влияние Tesla. У Changan Qiyuan CD701 нет панели приборов, установлен только большой тачскрин. Однако есть проекция на лобовое стекло. Передние сиденья разделены высокой центральной консолью.
Tesla Cybertruck на минималках: в Китае создали оригинальный электропикап (фото)
Характеристики Changan Qiyuan CD701 пока не раскрывают. Известно лишь, что китайский пикап получит два электромотора и полный привод. Также сообщается, что его оснастили системой спутниковой связи.
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По материалам:
Фокус
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