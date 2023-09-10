Стало известно, сколько Tesla зарабатывает на одном электромобиле — Finance.ua

Стало известно, сколько Tesla зарабатывает на одном электромобиле 10.09.2023, 02:11 — Фондовый рынок

Стало известно, сколько Tesla зарабатывает на одном электромобиле

Недавняя коррекция цен Tesla повлияла не только на автомобильную промышленность, но и на экономику и социологию. Аналитики и ученые тщательно исследуют мотивы, стоящие за решением этого крупного производителя снизить стоимость своих автомобилей.

Интрига снижения цен Tesla

Колебания цен на автомобили и прибыльность производителей имеют огромное экономическое значение, служа жизненно важными индикаторами финансового благосостояния их целевой базы клиентов.

Компания Tesla долгое время стояла в стороне от таких оценок, обслуживая преимущественно узкопрофильную клиентуру. Однако 2023 принес тектонический сдвиг в этой парадигме. Tesla начала постепенно превращаться в мейнстримного автопроизводителя, обращаясь к более широкой аудитории в отдельных регионах по всему миру.

Поэтому недавнее снижение цен имеет глубокие последствия для потенциальных покупателей автомобилей. Аналитики утверждают, что Tesla применяет взвешенную стратегию, чтобы подорвать своих конкурентов, используя экономическую неопределенность.

Таким образом, автомобильный ландшафт готов к быстрому переходу к электромобилям других производителей. Примечательно, что Tesla под руководством Илона Маска оказалась в состоянии реализовать эту амбициозную стратегию даже ценой значительных затрат.

Прибыль Tesla на один электромобиль

Согласно данным, тщательно собранным агентством Reuters, в 2023 году Tesla получила валовую прибыль в размере $15 653 от продажи одного электромобиля, а чистая прибыль после налоговых вычетов составила $9 574.

Если экстраполироваться на значительный объем проданных единиц, это означает потрясающую совокупную прибыль. Для сравнения, производители товаров повседневного потребления, таких как телефоны и телевизоры, могут только мечтать о таких доходах. В противоположность этому, доходы крупнейших автопроизводителей во втором квартале 2023 года демонстрируют совсем другую картину:

General Motors, второй по величине автопроизводитель, получил скромные $2,150 прибыли на автомобиль. Даже если из этого списка исключить несколько европейских и азиатских брендов, пропасть в доходности остается заметной. Примечательно, что маржа прибыли Hyundai на американском рынке составляет сравнительно скудные $927, в то время как Ford борется с убытками.

Итак, Tesla является единственной компанией, которая может похвастаться столь впечатляющей доходностью. Обоснование ее снижения цен становится очевидным в свете уникальной возможности превратиться в производителя автомобилей, доступных для более широкого круга потребителей.

Avtosota По материалам:

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