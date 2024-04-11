В Пентагоне заявили, что не могут заставить Starlink заблокировать услуги для россиян — Finance.ua

В Пентагоне заявили, что не могут заставить Starlink заблокировать услуги для россиян Сегодня 22:14 — Мир

В Пентагоне заявили, что не могут заставить Starlink заблокировать услуги для россиян

Министерство обороны США не может заставить компанию SpaceX прекратить обслуживание терминалов Starlink, которые используют российские оккупанты на фронте, например, путем создания «белого списка» для терминалов украинских войск.

Об этом сказал журналистам помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб на Space Symposium 2024, передает Defence One

«Я не думаю, что Минобороны в состоянии заставить их делать такие вещи, поэтому я просто скажу это. Я знаю о беспокойстве Украины и работаю над этим как с Украиной, так и со Starlink», — сказал он.

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По его словам, Starlink — это коммерческий продукт, и россия без проблем пытается приобрести его на «черном рынке».

Пламб отметил, что попытки разных субъектов получить и использовать Starlink — это «то, что мы должны просто принять и понять».

Отвечая на вопрос, достаточно ли SpaceX делает для того, чтобы предотвратить использование Starlink злонамеренными субъектами, Пламб сказал: «Я думаю, что они являются замечательным партнером».

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Он подчеркнул, что Пентагон работает с Украиной и SpaceX, чтобы «оказать услуги, в которых нуждается Украина, и предотвратить использование этого российскими силами».

Представители SpaceX ранее заявляли, что компания не ведет никаких дел с россией и там не работает сервис Starlink.

Укрінформ По материалам:

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