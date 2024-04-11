В Пентагоне заявили, что не могут заставить Starlink заблокировать услуги для россиян — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Пентагоне заявили, что не могут заставить Starlink заблокировать услуги для россиян

Мир
10
В Пентагоне заявили, что не могут заставить Starlink заблокировать услуги для россиян
В Пентагоне заявили, что не могут заставить Starlink заблокировать услуги для россиян
Министерство обороны США не может заставить компанию SpaceX прекратить обслуживание терминалов Starlink, которые используют российские оккупанты на фронте, например, путем создания «белого списка» для терминалов украинских войск.
Об этом сказал журналистам помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб на Space Symposium 2024, передает Defence One.
«Я не думаю, что Минобороны в состоянии заставить их делать такие вещи, поэтому я просто скажу это. Я знаю о беспокойстве Украины и работаю над этим как с Украиной, так и со Starlink», — сказал он.
Читайте также
По его словам, Starlink — это коммерческий продукт, и россия без проблем пытается приобрести его на «черном рынке».
Пламб отметил, что попытки разных субъектов получить и использовать Starlink — это «то, что мы должны просто принять и понять».
Отвечая на вопрос, достаточно ли SpaceX делает для того, чтобы предотвратить использование Starlink злонамеренными субъектами, Пламб сказал: «Я думаю, что они являются замечательным партнером».
Читайте также
Он подчеркнул, что Пентагон работает с Украиной и SpaceX, чтобы «оказать услуги, в которых нуждается Украина, и предотвратить использование этого российскими силами».
Представители SpaceX ранее заявляли, что компания не ведет никаких дел с россией и там не работает сервис Starlink.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.