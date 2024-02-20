В Минцифры нашли способ лишить врага возможности использовать Starlink на фронте — Finance.ua

В Минцифры нашли способ лишить врага возможности использовать Starlink на фронте Сегодня 10:47 — Технологии&Авто

В Минцифры нашли способ лишить врага возможности использовать Starlink на фронте

По словам министра, нужно не просто выключить Starlink на временно оккупированных территориях Украины, а сделать так, чтобы не работали только терминалы, которыми владеют россияне.

В министерстве цифровой трансформации Украины нашли, как решить проблему с использованием на фронте российскими оккупантами систем спутниковой связи Starlink. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в интервью Общественному

«Мы нашли алгоритм, предложили его SpaceX, и сейчас у нас происходит коммуникация, как сделать так, чтобы подобных кейсов не было. SpaceX что-то подобное уже делали с правительством Израиля», — рассказал министр.

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По его словам, проблема использования Starlink оккупантами на фронте обсуждалась в Украине еще «до того, как это приобрело резонанс». Однако задача усложняется тем, что нужно не просто выключить Starlink на временно оккупированных территориях Украины, а сделать так, чтобы не работали только терминалы, которыми владеют россияне, заметил Федоров.

«Нам нужно, чтобы они там (на фронте у ВСУ. — Ред.) были, потому что используются определенные технологии, связанные с БПЛА. Есть другой способ, как сделать, чтобы наши Starlink работали, а вражеские — нет. Мы работаем со SpaceX над этим», — сказал министр.

Также он признался, что не верит в причастность Илона Маска к использованию россиянами на временно оккупированных территориях терминалов Starlink. Глава минцифры считает, что они попадают к ним через «третьи страны».

«Это было логично, что они начнут их через третьи государства закупать и завозить. У них были Starlink, их уже завозили, прямо сейчас это приобрело публичность, их стало немного больше. То есть кто-то, наверное, из их предпринимателей начал монетизировать это», — сказал глава Минцифры.

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