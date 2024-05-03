SpaceX отключит Starlink в трех странах — Finance.ua

SpaceX отключит Starlink в трех странах 03.05.2024, 01:34 — Мир

SpaceX отключит Starlink в трех странах

SpaceX начала рассылать электронные письма пользователям в таких странах как Судан, Зимбабве и Южная Африка, предупреждая их о том, что доступ к высокоскоростному спутниковому интернету Starlink будет прекращен до конца месяца.

Так, SpaceX борется с пользователями спутникового интернета из не авторизованных для использования стран, где Starlink не получил разрешения на ведение деятельности от регулирующих органов этих государств.

Читайте также В Пентагоне заявили, что не могут заставить Starlink заблокировать услуги для россиян

В настоящее время интернет Starlink официально разрешен в 72 странах и регионах. Однако люди пытаются обойти ограничения, покупая оборудование Starlink в одной стране, а используя его в другой.

iTechua По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.