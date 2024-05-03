SpaceX отключит Starlink в трех странах — Finance.ua

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SpaceX отключит Starlink в трех странах

Мир
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SpaceX отключит Starlink в трех странах
SpaceX отключит Starlink в трех странах
SpaceX начала рассылать электронные письма пользователям в таких странах как Судан, Зимбабве и Южная Африка, предупреждая их о том, что доступ к высокоскоростному спутниковому интернету Starlink будет прекращен до конца месяца.
Так, SpaceX борется с пользователями спутникового интернета из не авторизованных для использования стран, где Starlink не получил разрешения на ведение деятельности от регулирующих органов этих государств.
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В настоящее время интернет Starlink официально разрешен в 72 странах и регионах. Однако люди пытаются обойти ограничения, покупая оборудование Starlink в одной стране, а используя его в другой.
По материалам:
iTechua
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