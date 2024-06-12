США анонсували нові санкції проти «російської машини війни» — Finance.ua
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США анонсували нові санкції проти «російської машини війни»

Світ
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США анонсували нові санкції проти «російської машини війни»
США анонсували нові санкції проти «російської машини війни»
Білий дім анонсував цього тижня новий пакет санкцій проти російської воєнної машини та всіх, хто сприяє виробництву зброї в рф.
Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі.
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«Ми продовжимо збільшувати тиск на російську машину війни, і цього тижня оголосимо про запровадження ефективного комплексу нових санкцій та обмежень експортного контролю», — наголосив він.
За його словами, ці кроки будуть зроблені на виконання зобов’язань, які лідери G7 взяли на себе. Санкції будуть націлені на організації та мережі, які допомагають рф купувати все, що їй необхідно для ведення війни в Україні.
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«Зокрема, це ускладнить фінансовим посередникам підтримку оборонно-промислової бази росії, а також ще більше обмежить майбутні доходи рф у ключових секторах», — зауважив представник Білого дому.
Він також нагадав, що протягом останніх двох з половиною років США протистояли путіну в різні способи, «запровадивши найсуворіші санкції та заходи експортного контролю, які вводилися коли-небудь проти великих економік».
Кірбі також згадав про знерухомлені суверенні активи рф, аби позбавити воєнну машину путіна джерел фінансування.
За матеріалами:
Espreso.tv
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