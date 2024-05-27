США попередили про посилення санкцій проти банків, які працюють в рф — Finance.ua

США попередили про посилення санкцій проти банків, які працюють в рф Сьогодні 12:45 — Фондовий ринок

США попередили про посилення санкцій проти банків, які працюють в рф

Європейські банки, які продовжують працювати в рф і допомагають військовим зусиллям кремля, дуже ризикують, адже США розглядають можливість посилити санкції проти фінустанов.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, пише Reuters.

«Ми розглядаємо потенційно посилення наших санкцій проти банків, які ведуть бізнес у росії», — заявила Єллен.

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Вона відмовилася надати деталі та не назвала банки, проти яких можуть бути введені нові обмеження.

За словами Єллен, діяльність європейських фінустанов у росії створює дуже «великий ризик».

Відповідаючи на запитання, чи хоче вона, щоб австрійський Raiffeisen Bank International та італійський банк UniCredit вийшли з росії, Єллен заявила: «Я вважаю, що їхні регулятори порадили їм бути надзвичайно обережними щодо того, що вони там роблять».

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Крім того, президент США Джо Байден дав Міністерству фінансів повноваження відключати банки від фінансової системи США, якщо буде виявлено, що вони допомагають обходити санкції проти росії та інших організацій через війну москви в Україні.

Єллен заявила, що російська економіка все більше стає «економікою війни», що ускладнює розрізнення між цивільними та військовими операціями чи операціями подвійного призначення.

Чиновник Європейського центрального банку Фабіо Панетта натомість дав чіткі інструкції для італійських банків, заявивши, що фінустанови повинні вийти з РФ, оскільки перебування в країні створює «проблему з репутацією».

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Reuters нагадує, що Raiffeisen є найбільшим західним банком, який веде бізнес у росії, за ним йде UniCredit. Інший великий італійський банк Intesa Sanpaolo наразі намагається позбутися свого російського бізнесу.

За минулий рік західні банки, які залишились працювати в росії, сплатили країні понад €800 млн податків. Це вчетверо більше, ніж у довоєнний 2021 рік. 7 європейських банків з активами в рф, а саме Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP заявили про загальний прибуток у 2023 році, який становить понад €3 млрд.

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