Какую помощь обещают союзники Украины для помощи энергетическому сектору — Finance.ua

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Какую помощь обещают союзники Украины для помощи энергетическому сектору

Энергетика
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Какую помощь обещают союзники Украины для помощи энергетическому сектору
Какую помощь обещают союзники Украины для помощи энергетическому сектору
россия за три месяца нанесла шесть массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, уничтожив 9 ГВт генерации. Правительство представило стратегию укрепления энергетики страны, одна из главных ролей в которой отведена международным партнерам — от них ждут помощи в плане усиления противовоздушной обороны и финансовой поддержки.
«Слово и дело» выяснило, какую помощь обещали Украине для восстановления энергосистемы за последние месяцы.
Наибольшую помощь для поддержки энергетического сектора Украины оказали страны «Группы семи плюс» — более 930 млн евро, в том числе:
  • более 70 млн евро грантовых взносов в Фонд поддержки энергетики Украины (наибольший вклад внесла Германия — 50 млн)
  • 500 млн евро нового финансирования от США для поддержки энергетического сектора
  • 300 млн евро дополнительного финансирования от Европейского банка реконструкции и развития
  • 47 млн долларов дополнительного гранта от Всемирного банка и донации в форме гуманитарной помощи от ЕС.
Какую помощь обещают союзники Украины для помощи энергетическому сектору
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Большинство союзников вделали взносы в Фонд энергетической поддержки Украины. Он был создан в апреле 2022 г. для помощи энергетическим компаниям в восстановлении инфраструктуры после обстрелов. Донорами фонда являются отдельные страны, международные компании и организации, направляющие средства на закупку оборудования, которое не может быть предоставлено в виде гуманитарной помощи.
За последние месяцы грантовые взносы в фонд сделали:
  • Швеция (42,5 млн евро),
  • Великобритания (23 млн евро),
  • Австралия (12,3 млн евро),
  • Дания (5,4 млн евро),
  • Австрия (5 млн евро),
  • Исландия (0,7 млн ​​евро),
  • Эстония (0,4 млн евро).
Швеция и Бельгия помогут Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры через Программу развития ООН: они выделили гранты на сумму 12,7 млн евро и 9 млн евро соответственно.
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Германия, кроме вклада в Фонд энергетической поддержки, предоставила Украине грант в 45 млн евро на закупку оборудования и реконструкции подстанций Укрэнерго. Уже в качестве кредита (через учреждение KfW) Германия предоставила Украине 30,4 млн евро в рамках проекта «Повышение эффективности передачи электроэнергии».
США через USAID выделили Украине более 176 млн евро на реализацию программы «Обеспечение энергоснабжения, устойчивости и постоянной работы энергосетей». Программа создана для повышения устойчивости, надежности и экономической доступности поставок украинцам электричества, природного газа и тепла.
По материалам:
Слово і Діло
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