Какую помощь обещают союзники Украины для помощи энергетическому сектору — Finance.ua

Какую помощь обещают союзники Украины для помощи энергетическому сектору
россия за три месяца нанесла шесть массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, уничтожив 9 ГВт генерации. Правительство представило стратегию укрепления энергетики страны, одна из главных ролей в которой отведена международным партнерам — от них ждут помощи в плане усиления противовоздушной обороны и финансовой поддержки.
«Слово и дело» выяснило, какую помощь обещали Украине для восстановления энергосистемы за последние месяцы.
Наибольшую помощь для поддержки энергетического сектора Украины оказали страны «Группы семи плюс» — более 930 млн евро, в том числе:
- более 70 млн евро грантовых взносов в Фонд поддержки энергетики Украины (наибольший вклад внесла Германия — 50 млн)
- 500 млн евро нового финансирования от США для поддержки энергетического сектора
- 300 млн евро дополнительного финансирования от Европейского банка реконструкции и развития
- 47 млн долларов дополнительного гранта от Всемирного банка и донации в форме гуманитарной помощи от ЕС.
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Большинство союзников вделали взносы в Фонд энергетической поддержки Украины. Он был создан в апреле 2022 г. для помощи энергетическим компаниям в восстановлении инфраструктуры после обстрелов. Донорами фонда являются отдельные страны, международные компании и организации, направляющие средства на закупку оборудования, которое не может быть предоставлено в виде гуманитарной помощи.
За последние месяцы грантовые взносы в фонд сделали:
- Швеция (42,5 млн евро),
- Великобритания (23 млн евро),
- Австралия (12,3 млн евро),
- Дания (5,4 млн евро),
- Австрия (5 млн евро),
- Исландия (0,7 млн евро),
- Эстония (0,4 млн евро).
Швеция и Бельгия помогут Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры через Программу развития ООН: они выделили гранты на сумму 12,7 млн евро и 9 млн евро соответственно.
Германия, кроме вклада в Фонд энергетической поддержки, предоставила Украине грант в 45 млн евро на закупку оборудования и реконструкции подстанций Укрэнерго. Уже в качестве кредита (через учреждение KfW) Германия предоставила Украине 30,4 млн евро в рамках проекта «Повышение эффективности передачи электроэнергии».
США через USAID выделили Украине более 176 млн евро на реализацию программы «Обеспечение энергоснабжения, устойчивости и постоянной работы энергосетей». Программа создана для повышения устойчивости, надежности и экономической доступности поставок украинцам электричества, природного газа и тепла.
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