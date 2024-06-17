Какую помощь обещают союзники Украины для помощи энергетическому сектору — Finance.ua

Какую помощь обещают союзники Украины для помощи энергетическому сектору Сегодня 08:39 — Энергетика

Какую помощь обещают союзники Украины для помощи энергетическому сектору

россия за три месяца нанесла шесть массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, уничтожив 9 ГВт генерации. Правительство представило стратегию укрепления энергетики страны, одна из главных ролей в которой отведена международным партнерам — от них ждут помощи в плане усиления противовоздушной обороны и финансовой поддержки.

«Слово и дело» выяснило, какую помощь обещали Украине для восстановления энергосистемы за последние месяцы.

Наибольшую помощь для поддержки энергетического сектора Украины оказали страны «Группы семи плюс» — более 930 млн евро, в том числе:

более 70 млн евро грантовых взносов в Фонд поддержки энергетики Украины (наибольший вклад внесла Германия — 50 млн)

500 млн евро нового финансирования от США для поддержки энергетического сектора

300 млн евро дополнительного финансирования от Европейского банка реконструкции и развития

47 млн долларов дополнительного гранта от Всемирного банка и донации в форме гуманитарной помощи от ЕС.

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Большинство союзников вделали взносы в Фонд энергетической поддержки Украины. Он был создан в апреле 2022 г. для помощи энергетическим компаниям в восстановлении инфраструктуры после обстрелов. Донорами фонда являются отдельные страны, международные компании и организации, направляющие средства на закупку оборудования, которое не может быть предоставлено в виде гуманитарной помощи.

За последние месяцы грантовые взносы в фонд сделали:

Швеция (42,5 млн евро),

Великобритания (23 млн евро),

Австралия (12,3 млн евро),

Дания (5,4 млн евро),

Австрия (5 млн евро),

Исландия (0,7 млн ​​евро),

Эстония (0,4 млн евро).

Швеция и Бельгия помогут Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры через Программу развития ООН: они выделили гранты на сумму 12,7 млн евро и 9 млн евро соответственно.

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Германия, кроме вклада в Фонд энергетической поддержки, предоставила Украине грант в 45 млн евро на закупку оборудования и реконструкции подстанций Укрэнерго. Уже в качестве кредита (через учреждение KfW) Германия предоставила Украине 30,4 млн евро в рамках проекта «Повышение эффективности передачи электроэнергии».

США через USAID выделили Украине более 176 млн евро на реализацию программы «Обеспечение энергоснабжения, устойчивости и постоянной работы энергосетей». Программа создана для повышения устойчивости, надежности и экономической доступности поставок украинцам электричества, природного газа и тепла.

Слово і Діло По материалам:

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