США выделит $824 млн Украине на поддержку энергетической инфраструктуры — Finance.ua

США выделит $824 млн Украине на поддержку энергетической инфраструктуры Сегодня 19:30 — Казна и Политика

США выделит $824 млн Украине на поддержку энергетической инфраструктуры

США хотят выделить на поддержку энергетической инфраструктуры Украины 824 млн дол.

Об этом заявила специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024.

«Я хочу объявить о том, что США хотят выделить $824 млн на поддержку энергетической инфраструктуры, где ситуация чрезвычайно критическая», — сказала Прицкер.

По ее словам, в США работают с Украиной для того, чтобы 7,5 миллиарда бюджетной поддержки для экономики распределить верно.

«За последние 45 дней США выделили на 2 млрд долларов военного оборудования. Мы работаем с Украиной для того, чтобы 7,5 миллиарда бюджетной поддержки для экономики распределить верно, и мы хотим, чтобы эта поддержка была очень четкой. Полтора миллиарда, которые сейчас выделяются там, где украинцы желают видеть эту поддержку», — рассказала Прицкер.

УНН По материалам:

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