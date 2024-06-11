Украина до зимы хочет восстановить все энергообъекты, которые возможно, — Зеленский Сегодня 18:00 — Энергетика

Украина до зимы хочет восстановить все энергообъекты, которые возможно, — Зеленский

Украина к зиме 2024−2025 годов намерена восстановить все разрушенные россией энергообъекты, на которых возможны такие работы. Для этого от европейских партнеров в ближайшие три-четыре месяца потребуется оборудование из неработающих электростанций, а также денежная поддержка.

прямая финансовая помощь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине (Германия). По его словам, речь идет именно о короткой перспективе восстановления, для которой Украине нужна

«В короткой перспективе мы должны реализовать также быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно сейчас восстановить. До зимы. Это важно: до зимы, в течение следующих 3−4 месяцев. Мы знаем, как это обеспечить, от вас просим оборудование с ваших остановленных электростанций и прямую финансовую поддержку. Это позволит отреагировать на ситуацию здесь и сейчас», — сказал Зеленский.

По его словам, элементом восстановления может стать децентрализованная маневренная газовая генерация. Она, как заявил Зеленский, решит вопрос о дефиците энергии. А в перспективе будет переведена на водород и будет балансировать зеленую энергетику.

Напомним, по подсчетам Киевской школы экономики (KSE), потери энергетического сектора Украины в результате полномасштабного вторжения россии превысили $56,2 млрд. Из этой суммы прямые убытки составляют более $16,1 млрд, а косвенные потери — $40,1 млрд.



Обозреватель По материалам:

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