россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации — посол ЕС Сегодня 19:12 — Энергетика

россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации — посол ЕС

С учетом ракетных атак в июне россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации.

Об этом сообщила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

«Мы обсудили ключевые приоритеты Украины на ближайшие месяцы, в том числе срочные потребности в энергетическом оборудовании, чтобы помочь смягчить последствия непрерывных российских ракетных атак на энергетическую инфраструктуру. С учетом атаки, совершенной две ночи назад, россия уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на субботу, 1 июня, враг обстрелял две гидроэлектростанции, оборудование станций получило критические повреждения. По словам министра энергетики Германа Галущенко, следствием нескольких российских атак стала потеря более 8 ГВт генерации.

В «Укрэнерго» заявили , что на неделе ситуация в энергосистеме Украины будет сложнее, чем в конце мая. Это связано с появлением дефицита электроэнергии.

По словам председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, самый большой дефицит будет наблюдаться в утренние и вечерние часы.

Однако дефицит будет сохраняться на протяжении всех суток, и «физически невозможно обеспечить отсутствие отключений даже ночью».

Економічна Правда По материалам:

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