россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации — посол ЕС — Finance.ua
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россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации — посол ЕС

Энергетика
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россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации — посол ЕС
россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации — посол ЕС
С учетом ракетных атак в июне россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации.
Об этом сообщила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.
«Мы обсудили ключевые приоритеты Украины на ближайшие месяцы, в том числе срочные потребности в энергетическом оборудовании, чтобы помочь смягчить последствия непрерывных российских ракетных атак на энергетическую инфраструктуру. С учетом атаки, совершенной две ночи назад, россия уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на субботу, 1 июня, враг обстрелял две гидроэлектростанции, оборудование станций получило критические повреждения. По словам министра энергетики Германа Галущенко, следствием нескольких российских атак стала потеря более 8 ГВт генерации.
В «Укрэнерго» заявили, что на неделе ситуация в энергосистеме Украины будет сложнее, чем в конце мая. Это связано с появлением дефицита электроэнергии.

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По словам председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, самый большой дефицит будет наблюдаться в утренние и вечерние часы.
Однако дефицит будет сохраняться на протяжении всех суток, и «физически невозможно обеспечить отсутствие отключений даже ночью».
По материалам:
Економічна Правда
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