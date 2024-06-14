Всемирный банк профинансирует строительство в Украине ветряной электростанции на 150 МВт — Finance.ua

Всемирный банк профинансирует строительство в Украине ветряной электростанции на 150 МВт Сегодня 11:37 — Энергетика

Всемирный банк профинансирует строительство в Украине ветряной электростанции на 150 МВт

IFC группы Всемирного банка и концерн «Галнефтегаз» (сеть АЗК OKKO) на URC-24 подписали мандат по финансированию строительства ВЭС на 150 МВт.

Об этом сообщил вице-президент IFC Альфонсо Гарсия Мора.

«Энергетический сектор является одним из важнейших секторов Украины. Мы подписали мандатное письмо между IFC и „Галнефтегазом“ для финансирования проекта ветровой установки мощностью 150 МВт», — написал он.

Напомним, IFC и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планируют инвестировать до $435 млн в слияние «Датагруп-Воля» и Lifecell.

Справка Finance.ua:

В ходе Международной конференции по восстановлению Украины URC 2024 в Берлине с участием и в присутствии министра энергетики Украины Германа Галущенко заключено 12 важных соглашений о сотрудничестве с финансовыми учреждениями и энергетическими компаниями. Они позволят проводить развитие генерации и сетей, что чрезвычайно важно для восстановления энергетических объектов после российских атак.



Взносы доноров в Фонд поддержки энергетики Украины достигли 500 млн евро. Также правительство 7 июня приняло решение о привлечении еще 30 млн евро от государственного банка Германии (KfW).



По состоянию на май 2024 года убытки и потери энергетического сектора Украины в результате полномасштабного вторжения россии превысили 56 млрд дол.

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