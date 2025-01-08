У 2025 зростуть ціни на житло у новобудовах — експертка з нерухомості Сьогодні 17:41 — Нерухомість

У 2025 зростуть ціни на житло у новобудовах — експертка з нерухомості

У Києві нині є 16 котлованів під новобудови, що значно менше, ніж до повномасштабного вторгнення. Недобудованих будинків — понад 300. При цьому ціна на метр квадратний на ринку первинної нерухомості, тобто в новобудовах, зросте через підвищення податків.

Про це в ефірі Громадського радіо розповіла президентка Спілки фахівців нерухомого майна України Лариса Ставинога.

Спікерка зауважує, що будівельна галузь в Україні переживає не найкращі часи. Тому держава заохочує споживачів вкладати гроші в первинний ринок нерухомості через такий інструмент, як «єОселя».

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«Але звичайним споживачам сьогодні користуватися програмою „єОселя“ в недобудованих будинках — це дуже великі ризики. Тому що людина бере кредит, користується державною програмою (по якій, до речі, дуже змінили на гірше умови) і у неї виникають фінансові зобов’язання вже сьогодні, вона має вже сплачувати. Але ніхто не знає, чи добудує забудовник цей будинок, чи ні», — каже Ставинога.

Представниця Спілки фахівців нерухомого майна каже, що також на спроможність споживача купити нерухомість у новобудові вплине збільшення податків. Збільшення податків закладається у вартість метра квадратного, додає спікерка.

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Тобто ціни на первинному ринку нерухомості зростуть відповідно до збільшення розміру податків. Йдеться про здорожчання близько на 3,5%, зауважує Ставинога. Але при цьому відсоток може рости. Річ у тім, що на формування ціни на первинному ринку впливають не лише податки, а й коливання курсу валют, вартість енергоносіїв, вартість будівельних матеріалів, вартість виконання робіт. Як підкреслює експертка, зараз у будівельній галузі підіймають зарплати, щоб втримати людський капітал. Це, відповідно, також відобразиться на ціні за метр квадратний.

«Ціни на первинку будуть збільшуватися, це 100%. А вторинка буде дивитися на первинку і теж підтягуватися. Вже потім, коли відбуваються торги, коли приходить людина, дивиться об’єкт, коли вона робить якісь пропозиції, тоді кожен власник для себе вирішує, залежно від його особистої ситуації, наскільки він готовий знизити ціну», — каже представниця Спілки фахівців нерухомого майна.

Ставинога додає: будівельники нині тримають ринок на досить високій ціні за метр квадратний. Так, у Києві, в середньому, ціна за один метр квадратний в однокімнатній квартирі — 55−65 тисяч грн. В Одесі — 33−35 тисяч гривень, у Львові — 58−60 тисяч гривень.

Громадське радіо За матеріалами:

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