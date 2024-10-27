Количество банкротов в Украине выросло почти вдвое за последние четыре месяца (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Количество банкротов в Украине выросло почти вдвое за последние четыре месяца (инфографика)

Личные финансы
41
Количество банкротов в Украине выросло почти вдвое за последние четыре месяца (инфографика)
Количество банкротов в Украине выросло почти вдвое за последние четыре месяца (инфографика), Фото: freepik
В Украине за четыре месяца резко возросло количество дел о банкротстве физических лиц — с начала года открыто 651 дело, что превышает показатель за весь прошлый год (575 дел).
Об этом сообщает «Опендатабот» со ссылкой на данные Верховного суда.
Количество банкротов в Украине выросло почти вдвое за последние четыре месяца (инфографика)
Чаще всего просят признать себя неплатежеспособными люди от 25 до 45 лет — это 64,1% банкротов. Еще 28,7% приходится на лиц старше 45 лет.
Количество банкротов в Украине выросло почти вдвое за последние четыре месяца (инфографика)
51% банкротов — женщины, еще 48% приходится на мужчин.
Больше всего дел открыто в Киеве — 95 случаев (15%), за ним следует Киевская область с 58 делами (9%) и Днепропетровская область с 53 случаями (8%).
Количество банкротов в Украине выросло почти вдвое за последние четыре месяца (инфографика)
Эксперт по арбитражному управлению Денис Лихопек объясняет, что такая динамика может быть следствием отложенного спроса.
Более года в Украине действовал мораторий на взыскание большинства долгов, и его отмена стимулировала должников искать способы решения финансовых проблем из-за процедуры неплатежеспособности.
Эти изменения происходят на фоне общей тенденции к уменьшению закрытия компаний в 2023 году — их закрывается в три раза меньше, чем до начала полномасштабной войны.
Напомним, с 2020 года совокупное состояние пяти самых богатых людей мира увеличилось более чем вдвое и составило 869 млрд долларов, тогда как пять миллиардов человек стали беднее.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.