Количество банкротов в Украине выросло почти вдвое за последние четыре месяца (инфографика) — Finance.ua

Количество банкротов в Украине выросло почти вдвое за последние четыре месяца (инфографика) Сегодня 10:02 — Личные финансы

Количество банкротов в Украине выросло почти вдвое за последние четыре месяца (инфографика), Фото: freepik

В Украине за четыре месяца резко возросло количество дел о банкротстве физических лиц — с начала года открыто 651 дело, что превышает показатель за весь прошлый год (575 дел).

Об этом сообщает «Опендатабот» со ссылкой на данные Верховного суда.

Чаще всего просят признать себя неплатежеспособными люди от 25 до 45 лет — это 64,1% банкротов. Еще 28,7% приходится на лиц старше 45 лет.

51% банкротов — женщины, еще 48% приходится на мужчин.

Больше всего дел открыто в Киеве — 95 случаев (15%), за ним следует Киевская область с 58 делами (9%) и Днепропетровская область с 53 случаями (8%).

Эксперт по арбитражному управлению Денис Лихопек объясняет, что такая динамика может быть следствием отложенного спроса.

Более года в Украине действовал мораторий на взыскание большинства долгов, и его отмена стимулировала должников искать способы решения финансовых проблем из-за процедуры неплатежеспособности.

Эти изменения происходят на фоне общей тенденции к уменьшению закрытия компаний в 2023 году — их закрывается в три раза меньше, чем до начала полномасштабной войны.

Напомним, с 2020 года совокупное состояние пяти самых богатых людей мира увеличилось более чем вдвое и составило 869 млрд долларов, тогда как пять миллиардов человек стали беднее.

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