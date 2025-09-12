0 800 307 555
SkyUp Airlines объявил расписание на следующий сезон
SkyUp Airlines открывает продажу билетов на летний сезон 2026 года.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Все 14 популярных маршрутов из Кишинева, одного из самых удобных для украинцев авиахабов, возвращаются. А 12 сентября авиакомпания запускает еще и специальную однодневную акцию: билеты на любое направление можно приобрести только от €26», — сказано в сообщении.
Билеты по акционной цене можно приобрести 12 сентября. Период путешествий: 29 марта — 20 октября 2026 года.

Расписание рейсов

  • Кишинев (RMO) ↔ Париж (BVA). Начало рейсов: с 30 марта 2026 года. Частота: до 3 раз в неделю;
  • Кишинев (RMO) ↔ Ницца (NCE). Начало рейсов: с 20 мая 2026 года. Частота: 2 раза в неделю;
  • Кишинев (RMO) ↔ Барселона (BCN). Начало рейсов: с 29 марта 2026 года. Частота: до 4 раз в неделю;
  • Кишинев (RMO) ↔ Пальма (PMI). Начало рейсов: с 25 мая 2026 года. Частота: 3 раза в неделю;
  • Кишинев (RMO) ↔ Аликанте (ALC). Начало рейсов: с 30 марта 2026 года. Частота: до 2 раз в неделю;
  • Кишинев (RMO) ↔ Афины (ATH). Начало рейсов: с 30 марта 2026 года. Частота: до 2 раз в неделю;
  • Кишинев (RMO) ↔ Салоники (SKG). Начало рейсов: 30 марта 2026 года. Частота: до 3 раз в неделю;
  • Кишинев (RMO) ↔ Ираклион (HER). Начало рейсов: 22 мая 2026 года. Частота: 2 раза в неделю;
  • Кишинев (RMO) ↔ Берлин (BER). Начало рейсов: с 30 марта 2026 года. Частота: 3 раза в неделю;
  • Кишинев (RMO) ↔ Франкфурт (FRA). Начало рейсов: с 31 марта 2026 года. Частота: до 3 раз в неделю;
  • Кишинев (RMO) ↔ Прага (PRG). Начало рейсов: 31 марта 2026 года. Частота: до 3 раз в неделю;
  • Кишинев (RMO) ↔ Стокгольм (NYO). Начало рейсов: с 29 марта 2026 года. Частота: до 2 раз в неделю;
  • Кишинев (RMO) ↔ Лиссабон (LIS). Начало рейсов: с 30 марта 2026 года. Частота: 2 раза в неделю;
  • Кишинев (RMO) ↔ Ларнака (LCA). Начало рейсов: с 29 марта 2026 года. Частота: до 4 раз в неделю.
Напомним, в июне международный авиаперевозчик из Украины SkyUp Airlines (U5) открыл еще три регулярных направления из Кишинева — в Стокгольм, Прагу и Берлин.
С 16 июня украинская авиакомпания SkyUp Airlines начала летать из двух аэропортов Румынии.
