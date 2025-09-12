Контракт 18−24: в Минобороны разъяснили, что получат молодые добровольцы за службу Сегодня 15:04 — Личные финансы

С февраля этого года Министерство обороны реализует экспериментальный проект Контракт 18−24. Это добровольная инициатива для граждан 18−24 лет, которые готовы присоединиться к защите Родины на период действия военного положения.

В министерстве разъяснили , какие виды денежного довольствия предусмотрены военнослужащим по этому виду контракта.

Денежные выплаты по контракту

Единовременное денежное пособие — в общей сложности 1 млн грн, которая выплачивается поэтапно:

200 тыс. грн в течение 5 рабочих дней после подписания контракта и начала исполнения обязанностей;

в течение 5 рабочих дней после подписания контракта и начала исполнения обязанностей; 300 тыс. грн в течение 5 рабочих дней после прохождения соответствующей подготовки и привлечения к выполнению боевых (специальных) задач;

в течение 5 рабочих дней после прохождения соответствующей подготовки и привлечения к выполнению боевых (специальных) задач; 500 тыс. грн после окончания контракта при выполнении его условий (в частности: 6 месяцев непосредственного участия в боевых действиях для пехотных специальностей; 12 месяцев — для операторов беспилотных систем).

В случае прекращения или отмены военного положения невыплаченная часть пособия начисляется пропорционально отслуженному времени.

Ежемесячное денежное довольствие

Заключивший контракт военнослужащий получает ежемесячное денежное довольствие по занимаемой должности. Минимальный размер составляет 20,2 тыс. грн.

Военнослужащие, имеющие сертификат специалиста по эксплуатации БПС, с учетом надбавки за особенности прохождения военной службы могут получать ежемесячно 27,1 тыс. грн.

Кроме того, военнослужащим, принимающим непосредственное участие в боевых действиях в районах их ведения, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн, а выполняющим боевые (специальные) задания — в размере 30 тыс. грн.

Также за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях в первом эшелоне обороны или вступления в ротный опорный пункт включительно выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 70 тыс. грн.

Военнослужащим, кроме указанного, один раз в год выплачивается ежегодное пособие для оздоровления в размере месячного денежного довольствия.

Напомним, до конца 2025 Министерство обороны планирует разработать новый улучшенный контракт для военнослужащих, ввести цифровой ТЦК и запустить Defense City.

