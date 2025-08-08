Міноборони готує новий контракт для військових і трансформацію Сил оборони — Finance.ua

Міноборони готує новий контракт для військових і трансформацію Сил оборони Сьогодні 12:33

Міноборони готує новий контракт для військових і трансформацію Сил оборони

До кінця 2025 року Міністерство оборони планує розробити новий покращений контракт для військовослужбовців, запровадити цифровий ТЦК та запустити Defense City.

Про це повідомила пресслужба відомства.

«Міністр оборони Денис Шмигаль представив президенту України Володимиру Зеленському основні завдання Міністерства оборони до кінця 2025 року, на 2026 рік і середньострокову стратегію», — сказано в повідомленні.

За словами Шмигаля, ключовими пріоритетами є нарощування виробництва зброї, збільшення міжнародної допомоги, покращення управління оборонними ресурсами та цифровізація.

Серед завдань на найближчі пів року:

збільшення частки закупівель української зброї до 50%; аудит домовленостей із партнерами, забезпечення ритмічного фінансування та своєчасного постачання військової допомоги, а також оновлення планів військової підтримки на 2026 рік; запровадження нових підходів до планування оборони, трансформація Сил оборони та перехід на корпусну систему управління; розробка нового контракту для військовослужбовців із кращими умовами служби; покращення управління оборонними ресурсами; інтеграція України в безпекові механізми ЄС та спільні проєкти в ОПК у межах ініціативи Build with Ukraine; розвиток цифрових продуктів «Армія+» і «Резерв+», запуск цифрового ТЦК; створення Defense City, інноваційної екосистеми для підтримки виробників оборонної продукції та старт масштабної грантової програми для військових технологічних стартапів.



Нагадаємо, з 1 вересня працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть зобов’язані використовувати бодікамери під час перевірки документів або вручення повісток.

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який посилює захист прав військових, що повідомляють про можливі факти корупції або правопорушення, пов’язані з нею. Ухвалення документу підвищить прозорість у Силах оборони та гарантує кожному військовослужбовцю безпечний механізм інформування про корупцію та надійний захист від переслідувань чи тиску.

