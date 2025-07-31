Зеленський підписав закон про збільшення оборонних видатків на понад 400 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський підписав закон про збільшення оборонних видатків на понад 400 млрд грн

Казна та Політика
39
Зеленський підписав закон про збільшення оборонних видатків на понад 400 млрд грн
Зеленський підписав закон про збільшення оборонних видатків на понад 400 млрд грн
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13573 «Про Державний бюджет України на 2025 рік». Документ передбачає збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн.
Про це Зеленський заявив під час відеозвернення.
«Це закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів. Надзвичайно важливо. Це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв», — зазначив президент.
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за відповідний законопроєкт 31 липня 2025 року.

Куди підуть кошти

Загальна сума додаткових видатків на оборону становить 412,3 мільярда гривень. З них:
  • 115 млрд грн спрямують на грошове забезпечення військовослужбовців;
  • 216 млрд грн на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів;
  • решту на інші потреби армії.

Новий розподіл ПДФО

З 1 серпня 2025 року набуде чинності новий порядок розподілу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який також буде спрямований на посилення обороноздатності:
  • 60% надходжень спрямовуватимуть на закупівлю дронів, зброї та техніки для Міноборони;
  • 30% для Держспецзв’язку на дрони;
  • 10% на потреби бригад.

Як фінансуватимуть додаткові витрати

Для забезпечення додаткового оборонного фінансування уряд передбачив:
  • 184,9 млрд грн за рахунок збільшення випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
  • 147,5 млрд грн завдяки перевиконанню доходів бюджету;
  • 65,1 млрд грн через зменшення витрат на погашення ОВДП;
  • 11,2 млрд грн завдяки скороченню витрат на обслуговування держборгу.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems