Зеленський підписав закон про збільшення оборонних видатків на понад 400 млрд грн — Finance.ua

Зеленський підписав закон про збільшення оборонних видатків на понад 400 млрд грн Сьогодні 15:55 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про збільшення оборонних видатків на понад 400 млрд грн

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13573 «Про Державний бюджет України на 2025 рік». Документ передбачає збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн.

Про це Зеленський заявив під час відеозвернення.

«Це закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів. Надзвичайно важливо. Це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв», — зазначив президент.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за відповідний законопроєкт 31 липня 2025 року.

Куди підуть кошти

Загальна сума додаткових видатків на оборону становить 412,3 мільярда гривень. З них:

115 млрд грн спрямують на грошове забезпечення військовослужбовців;

216 млрд грн на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів;

решту на інші потреби армії.

Новий розподіл ПДФО

З 1 серпня 2025 року набуде чинності новий порядок розподілу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який також буде спрямований на посилення обороноздатності:

60% надходжень спрямовуватимуть на закупівлю дронів, зброї та техніки для Міноборони;

30% для Держспецзв’язку на дрони;

10% на потреби бригад.

Як фінансуватимуть додаткові витрати

Для забезпечення додаткового оборонного фінансування уряд передбачив:

184,9 млрд грн за рахунок збільшення випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

147,5 млрд грн завдяки перевиконанню доходів бюджету;

65,1 млрд грн через зменшення витрат на погашення ОВДП;

11,2 млрд грн завдяки скороченню витрат на обслуговування держборгу.

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