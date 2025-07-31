Рада збільшила оборонні видатки держбюджету на понад 400 млрд грн — Finance.ua

Рада збільшила оборонні видатки держбюджету на понад 400 млрд грн
Верховна Рада збільшила видатки державного бюджету 2025 року на 400,5 млрд грн (або 10,2%) — до 4 трлн 329,51 млрд грн для потреб оборони.
Відповідний законопроєкт № 13573 підтримали за основу та в цілому 332 депутати.
Про це стало відомо з трансляції засідання Ради.
Законопроєкт пропонує збільшити видатків на сектор оборони на 412,3 мільярда гривень, з яких:
- 115 мільярдів гривень — на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил оборони,
- 216 мільярдів гривень — на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки та дронів,
- решта коштів — на інші потреби війська.
Як повідомляла нардепка Роксолана Підласа, у тексті законопроекту є важлива текстова норма, а саме — новий розподіл ПДФО з 01.08.2025:
- 60% - спрямовується Міноборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки (це додаткові 22,4 млрд грн для Міноборони, уже враховані в загальній сумі збільшення),
- 30% - Держспецзв’язку на дрони,
- 10% - на потреби бригад.
За її словами передбачно балансування за рахунок тих же джерел, що були визначені раніше в урядовому законопроекті (ОВДП і перевиконання доходів), а саме:
- 184,9 млрд грн — збільшення залучення коштів від ОВДП,
- 147,5 млрд грн — перевиконання і очікуване перевиконання власних доходів бюджету (в першу чергу мова іде про ПДФО, податок на прибуток, акциз із ввезених товарів + НБУ і держкомпанії перерахували більше, ніж очікувалось),
- 65,1 млрд грн — зменшення витрат на погашення ОВДП,
- 11,2 млрд грн — зменшення видатків на обслуговування боргу (проценти за користування кредитними грошима) — за рахунок курсу валют і реструктуризацій.
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