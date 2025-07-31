Рада збільшила оборонні видатки держбюджету на понад 400 млрд грн — Finance.ua
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Рада збільшила оборонні видатки держбюджету на понад 400 млрд грн

Казна та Політика
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Рада збільшила оборонні видатки держбюджету на понад 400 млрд грн
Рада збільшила оборонні видатки держбюджету на понад 400 млрд грн
Верховна Рада збільшила видатки державного бюджету 2025 року на 400,5 млрд грн (або 10,2%) — до 4 трлн 329,51 млрд грн для потреб оборони.
Відповідний законопроєкт № 13573 підтримали за основу та в цілому 332 депутати.
Про це стало відомо з трансляції засідання Ради.
Фото: тг-канал Залізний нардеп
Фото: тг-канал Залізний нардеп
Законопроєкт пропонує збільшити видатків на сектор оборони на 412,3 мільярда гривень, з яких:
  • 115 мільярдів гривень — на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил оборони,
  • 216 мільярдів гривень — на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки та дронів,
  • решта коштів — на інші потреби війська.
Як повідомляла нардепка Роксолана Підласа, у тексті законопроекту є важлива текстова норма, а саме — новий розподіл ПДФО з 01.08.2025:
  • 60% - спрямовується Міноборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки (це додаткові 22,4 млрд грн для Міноборони, уже враховані в загальній сумі збільшення),
  • 30% - Держспецзв’язку на дрони,
  • 10% - на потреби бригад.
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За її словами передбачно балансування за рахунок тих же джерел, що були визначені раніше в урядовому законопроекті (ОВДП і перевиконання доходів), а саме:
  • 184,9 млрд грн — збільшення залучення коштів від ОВДП,
  • 147,5 млрд грн — перевиконання і очікуване перевиконання власних доходів бюджету (в першу чергу мова іде про ПДФО, податок на прибуток, акциз із ввезених товарів + НБУ і держкомпанії перерахували більше, ніж очікувалось),
  • 65,1 млрд грн — зменшення витрат на погашення ОВДП,
  • 11,2 млрд грн — зменшення видатків на обслуговування боргу (проценти за користування кредитними грошима) — за рахунок курсу валют і реструктуризацій.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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