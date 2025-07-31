Рада збільшила оборонні видатки держбюджету на понад 400 млрд грн — Finance.ua

Рада збільшила оборонні видатки держбюджету на понад 400 млрд грн Сьогодні 14:14 — Казна та Політика

Рада збільшила оборонні видатки держбюджету на понад 400 млрд грн

Верховна Рада збільшила видатки державного бюджету 2025 року на 400,5 млрд грн (або 10,2%) — до 4 трлн 329,51 млрд грн для потреб оборони.

Відповідний законопроєкт № 13573 підтримали за основу та в цілому 332 депутати.

Про це стало відомо з трансляції засідання Ради.

Фото: тг-канал Залізний нардеп

Законопроєкт пропонує збільшити видатків на сектор оборони на 412,3 мільярда гривень, з яких:

115 мільярдів гривень — на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил оборони,

216 мільярдів гривень — на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки та дронів,

решта коштів — на інші потреби війська.

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60% - спрямовується Міноборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки (це додаткові 22,4 млрд грн для Міноборони, уже враховані в загальній сумі збільшення),

30% - Держспецзв’язку на дрони,

10% - на потреби бригад.

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За її словами передбачно балансування за рахунок тих же джерел, що були визначені раніше в урядовому законопроекті (ОВДП і перевиконання доходів), а саме:

184,9 млрд грн — збільшення залучення коштів від ОВДП,

147,5 млрд грн — перевиконання і очікуване перевиконання власних доходів бюджету (в першу чергу мова іде про ПДФО, податок на прибуток, акциз із ввезених товарів + НБУ і держкомпанії перерахували більше, ніж очікувалось),

65,1 млрд грн — зменшення витрат на погашення ОВДП,

11,2 млрд грн — зменшення видатків на обслуговування боргу (проценти за користування кредитними грошима) — за рахунок курсу валют і реструктуризацій.

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