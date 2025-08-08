Латвія приєднається до нової ініціативи НАТО щодо озброєння України, — Зеленський Сьогодні 17:33

Латвія готова приєднатися до нової ініціативи НАТО PURL щодо фінансування американської зброї для України.

Про це повідомляє в Telegram президент України Володимир Зеленський.

Як розповів Зеленський, сьогодні він провів розмову з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

«Поінформував про контакти з партнерами та ситуацію в дипломатії. Поділився нашим баченням, які кроки важливо зробити далі», — додав президент.

Він наголосив, що Україні та всім іншим європейським країнам потрібні надійний мир і гарантоване майбутнє.

«Важливо, що ми однаково розуміємо: досягти цього можна завдяки підтримці США та єдності Європи. Домовилися координувати зусилля.», — зазначив глава держави.

Також президенти говорили про євроінтеграційний шлях України.

«Україна зробила все необхідне. Буде справедливо та чесно відкрити для нас із Молдовою перший переговорний кластер одночасно», — наголосив Зеленський.

За його словами, Латвія абсолютно принципово підтримує членство України в ЄС і НАТО.

«Також обговорили новий інструмент PURL, який уже реально працює. Латвія готова приєднатися. Дякую!» — додав президент.

