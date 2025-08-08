Латвія приєднається до нової ініціативи НАТО щодо озброєння України, — Зеленський
Латвія готова приєднатися до нової ініціативи НАТО PURL щодо фінансування американської зброї для України.
Про це повідомляє в Telegram президент України Володимир Зеленський.
Як розповів Зеленський, сьогодні він провів розмову з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.
«Поінформував про контакти з партнерами та ситуацію в дипломатії. Поділився нашим баченням, які кроки важливо зробити далі», — додав президент.
Він наголосив, що Україні та всім іншим європейським країнам потрібні надійний мир і гарантоване майбутнє.
«Важливо, що ми однаково розуміємо: досягти цього можна завдяки підтримці США та єдності Європи. Домовилися координувати зусилля.», — зазначив глава держави.
Також президенти говорили про євроінтеграційний шлях України.
«Україна зробила все необхідне. Буде справедливо та чесно відкрити для нас із Молдовою перший переговорний кластер одночасно», — наголосив Зеленський.
За його словами, Латвія абсолютно принципово підтримує членство України в ЄС і НАТО.
«Також обговорили новий інструмент PURL, який уже реально працює. Латвія готова приєднатися. Дякую!» — додав президент.
Поділитися новиною