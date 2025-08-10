В Європі доступний новий конкурент для VW Passat від Mazda (фото, ціна) — Finance.ua

В Європі доступний новий конкурент для VW Passat від Mazda (фото, ціна)
«Мазда» явила світові електрокар Mazda 6e (2025) для продажу на території Європи. Новинка побудована на базі китайської EZ-6 і на 100% адаптована під стандарти ЄС.
Ціна
Мінімальна вартість е-мобіля — €44 900 — майже вдвічі дорожча в порівнянні з аналогом для Китаю.
Електрокар на базі Mazda 6 доступний з батареями на 69 і 80 кВт/год. Перший з варіантів може похвалитися 258-сильним двигуном і запасом ходу в 479 км, другий — 245-сильним мотором і 552 км.
Гібридну версію, доступну в Піднебесній, в Європі продавати не планують. Компенсувати високу вартість планується за рахунок розширеного оснащення і преміальних комплектацій.
Поділитися новиною