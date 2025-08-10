В Європі доступний новий конкурент для VW Passat від Mazda (фото, ціна) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Європі доступний новий конкурент для VW Passat від Mazda (фото, ціна)

Технології&Авто
19
В Європі доступний новий конкурент для VW Passat від Mazda (фото, ціна)
В Європі доступний новий конкурент для VW Passat від Mazda (фото, ціна)
«Мазда» явила світові електрокар Mazda 6e (2025) для продажу на території Європи. Новинка побудована на базі китайської EZ-6 і на 100% адаптована під стандарти ЄС.

Ціна

Мінімальна вартість е-мобіля — €44 900 — майже вдвічі дорожча в порівнянні з аналогом для Китаю.
В Європі доступний новий конкурент для VW Passat від Mazda (фото, ціна)
Електрокар на базі Mazda 6 доступний з батареями на 69 і 80 кВт/год. Перший з варіантів може похвалитися 258-сильним двигуном і запасом ходу в 479 км, другий — 245-сильним мотором і 552 км.
Гібридну версію, доступну в Піднебесній, в Європі продавати не планують. Компенсувати високу вартість планується за рахунок розширеного оснащення і преміальних комплектацій.
За матеріалами:
wheel-news.com
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems